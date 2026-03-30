לניקוי יומיומי בין השיניים

בואו לחוות ניקוי מהיר ויעיל בסילונית הקומפקטית עם פיליפס סוניקר. הפיה לניקוי יסודי מספקת ניקוי עוצמתי בין השיניים. פיה נוחה, עם קצה רך, אשר עוצבה במיוחד לחניכיים רגישות.