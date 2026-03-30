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HX3072/00
לניקוי יומיומי
משפרת את בריאות החניכים תוך 4 שבועות**
זוג פיות: N1 לניקוי יסודי בין השיניים ו-N2 לניקוי נוח של שיניים וחניכיים רגישות
תואמת לסילונית הקומפקטית של Philips Sonicare בלבד
הפייה הסטנדרטית N1 אידאלית לניקוי יומיומי כולל ומסירה ביעילות פלאק ושאריות מבין השיניים ולאורך קו החניכיים.
הקצה הסטנדרטי N1 בעל הזרם היחיד הוא אידיאלי להסרת שאריות מזון עקשניות. 97% מהמשתמשים מסכימים שהוא יעיל להסרת שאריות מזון מבין השיניים***.
פיית הנוחות N2 מצוידת בקצה גומי רך המותאם במיוחד לשימוש על שיניים וחניכיים רגישות, מבלי לפגוע ביעילות הסרת הפלאק. 95% מהמשתמשים מסכימים שהקצה מעניק עדינות נוספת לשימוש על החניכיים**.
במחקר מבחנה. התוצאות בפועל עשויות להשתנות.
בשימוש עם הפייה הנוחה, סקר, ארה"ב, N=109, 2023
בשימוש עם הפייה לניקוי יסודי, סקר, ארה"ב, N=109, 2023