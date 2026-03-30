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  • לניקוי יומיומי בין השיניים
  • לניקוי יומיומי בין השיניים
  • לניקוי יומיומי בין השיניים
  • לניקוי יומיומי בין השיניים
  • לניקוי יומיומי בין השיניים
  • לניקוי יומיומי בין השיניים
  • לניקוי יומיומי בין השיניים
  • לניקוי יומיומי בין השיניים

חדש

Philips Sonicare ראש פיה N1 לסילוניתלניקוי יסודי

HX3072/00

לניקוי יומיומי בין השיניים
בואו לחוות ניקוי מהיר ויעיל בסילונית הקומפקטית עם פיליפס סוניקר. הפיה לניקוי יסודי מספקת ניקוי עוצמתי בין השיניים. פיה נוחה, עם קצה רך, אשר עוצבה במיוחד לחניכיים רגישות.
הצג את כל היתרונות

הסרה של עד 99.9% יותר פלאק באזורים המטופלים*

לניקוי יומיומי בין השיניים

  • לניקוי יומיומי

  • משפרת את בריאות החניכים תוך 4 שבועות**

  • זוג פיות: N1 לניקוי יסודי בין השיניים ו-N2 לניקוי נוח של שיניים וחניכיים רגישות

  • תואמת לסילונית הקומפקטית של Philips Sonicare בלבד

פיי סטנדרטית N1 האידאלית לניקוי יומיומי יסודי

פיי סטנדרטית N1 האידאלית לניקוי יומיומי יסודי

הפייה הסטנדרטית N1 אידאלית לניקוי יומיומי כולל ומסירה ביעילות פלאק ושאריות מבין השיניים ולאורך קו החניכיים.

ניקוי בזרם יחיד N1 האידאלי להסרת שאריות מזון

ניקוי בזרם יחיד N1 האידאלי להסרת שאריות מזון

הקצה הסטנדרטי N1 בעל הזרם היחיד הוא אידיאלי להסרת שאריות מזון עקשניות. 97% מהמשתמשים מסכימים שהוא יעיל להסרת שאריות מזון מבין השיניים***.

פיית נוחות N2, אידאלית לשיניים ולחניכיים רגישות

פיית נוחות N2, אידאלית לשיניים ולחניכיים רגישות

פיית הנוחות N2 מצוידת בקצה גומי רך המותאם במיוחד לשימוש על שיניים וחניכיים רגישות, מבלי לפגוע ביעילות הסרת הפלאק. 95% מהמשתמשים מסכימים שהקצה מעניק עדינות נוספת לשימוש על החניכיים**.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. במחקר מבחנה. התוצאות בפועל עשויות להשתנות.

  2. בשימוש עם הפייה הנוחה, סקר, ארה"ב, N=109‏, 2023

  3. בשימוש עם הפייה לניקוי יסודי, סקר, ארה"ב, N=109‏, 2023