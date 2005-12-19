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אחריות לשנתיים
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הופסק
HX6012/07
2 באריזה
גודל סטנדרט
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ניקיון מכל הכיוונים
ראש המברשת של Philips Sonicare מסוג זה כולל פרופיל בעל קווי מתאר כדי להתאים לצורת השיניים באופן טבעי ולנקות אזורים שקשה להגיע אליהם.
ראש מברשת הזה מסיר עד פי שניים יותר פלאק מאשר מברשת שיניים ידנית
טכנולוגיית Sonic המתקדמת של Philips Sonicare מזרימה מים בפעימות בין השיניים ותנועות המברשת שלה מפרקות את הפלאק ומסירה אותו מהאזור לניקוי יומי יוצא מן הכלל.
מסיר עד פי שניים יותר פלאק לעומת מברשת שיניים ידנית