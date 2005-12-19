טכנולוגיית Sonic המתקדמת של Philips Sonicare

טכנולוגיית Sonic המתקדמת של Philips Sonicare מזרימה מים בפעימות בין השיניים ותנועות המברשת שלה מפרקות את הפלאק ומסירה אותו מהאזור לניקוי יומי יוצא מן הכלל.