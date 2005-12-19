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  • ביצועים מצוינים.* איכות מובטחת.
  • ביצועים מצוינים.* איכות מובטחת.
  • ביצועים מצוינים.* איכות מובטחת.
  • ביצועים מצוינים.* איכות מובטחת.
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  • ביצועים מצוינים.* איכות מובטחת.
  • ביצועים מצוינים.* איכות מובטחת.
  • ביצועים מצוינים.* איכות מובטחת.

הופסק

Philips Sonicare ProResultsראשי מברשת שיניים Sonic בגודל סטנדרט

HX6012/07

ביצועים מצוינים.* איכות מובטחת.
Philips Sonicare ProResults הוא אחד מראשי המברשת המובחרים שלנו והוא מושלם למשתמשי Sonicare ותיקים או חדשים שמעוניינים פשוט לחוות את חווית הניקוי האותנטית של Sonicare במחיר בלתי ייאמן.
הצג את כל היתרונות
מוצרים תואמים
2100 Series

2100 Series
מברשת שיניים חשמלית Sonic

HX365SR

HX3651/11

2100 Series

2100 Series
מברשת שיניים חשמלית Sonic

HX365LB

HX3651/12

3100 series

3100 series
מברשת שיניים חשמלית Sonic

HX367W1

HX3673/13

3100 series

3100 series
מברשת שיניים חשמלית Sonic

HX367BK

HX3673/14

ביצועים מעולים במחיר מעולה

ביצועים מצוינים.* איכות מובטחת.

  • 2 באריזה

  • גודל סטנדרט

  • חיבור בלחיצה

  • ניקיון מכל הכיוונים

הביצועים המשופרים של Philips Sonicare

הביצועים המשופרים של Philips Sonicare

ראש המברשת של Philips Sonicare מסוג זה כולל פרופיל בעל קווי מתאר כדי להתאים לצורת השיניים באופן טבעי ולנקות אזורים שקשה להגיע אליהם.

מסיר עד פי 2 יותר פלאק מאשר מברשת שיניים ידנית

מסיר עד פי 2 יותר פלאק מאשר מברשת שיניים ידנית

ראש מברשת הזה מסיר עד פי שניים יותר פלאק מאשר מברשת שיניים ידנית

טכנולוגיית Sonic המתקדמת של Philips Sonicare

טכנולוגיית Sonic המתקדמת של Philips Sonicare

טכנולוגיית Sonic המתקדמת של Philips Sonicare מזרימה מים בפעימות בין השיניים ותנועות המברשת שלה מפרקות את הפלאק ומסירה אותו מהאזור לניקוי יומי יוצא מן הכלל.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. מסיר עד פי שניים יותר פלאק לעומת מברשת שיניים ידנית