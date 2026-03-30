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  • ניקוי עדין ונוח במיוחד.
  • ניקוי עדין ונוח במיוחד.
  • ניקוי עדין ונוח במיוחד.
  • ניקוי עדין ונוח במיוחד.
  • ניקוי עדין ונוח במיוחד.
  • ניקוי עדין ונוח במיוחד.

Philips Sonicare S Sensitiveראשי מברשת שיניים Sonic בגודל סטנדרט

HX6052/07

ניקוי עדין ונוח במיוחד.
ראש המברשת Philips Sonicare S Sensitive מושלם לאלו המחפשים הקלה לשיניים ולחניכים רגישים ביותר. הנאה מניקוי יעיל שמקל על החניכיים.
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מוצרים תואמים
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DiamondClean Smart 9400
מברשת שיניים נטענת

HX992B

HX9917/89

ניקוי מצוין לשיניים ולחניכיים רגישים

ניקוי עדין ונוח במיוחד.

  • 2 באריזה

  • גודל סטנדרט

  • חיבור בלחיצה

  • לשיניים ולחניכיים רגישות

מסיר יותר פלאק ממברשת שיניים ידנית

מסיר יותר פלאק ממברשת שיניים ידנית

הסיבים האיכותיים והצפופים מוכחים קלינית כמסירים יותר פלאק ממברשת שיניים ידנית

עיצוב סיבים חדשני שמסיר את הפלאק בעדינות

עיצוב סיבים חדשני שמסיר את הפלאק בעדינות

ראש המברשת העדין של Philips Sonicare כולל סיבים אלטרה-רכים לניקוי עדין ואפקטיבי. הסיבים המותאמים לקווי המתאר של צורת השיניים שלך לחוויית צחצוח אולטרה-עדין. זמין גם בגודל קטן יותר וקומפקטי לניקוי מדויק.

עיצוב של חיבור בלחיצה למיקום ראש המברשת בקלות

עיצוב של חיבור בלחיצה למיקום ראש המברשת בקלות

ראש המברשת העדין מתאים באופן מושלם לכל אחת מהידיות של מברשות השיניים של Philips Sonicare, פרט לדגמים PowerUp Battery and Essence. אפשר פשוט ללחוץ להחלפה ולניקוי קלים.

מפרט טכני

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