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אחריות לשנתיים
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HX6052/07
2 באריזה
גודל סטנדרט
חיבור בלחיצה
לשיניים ולחניכיים רגישות
הסיבים האיכותיים והצפופים מוכחים קלינית כמסירים יותר פלאק ממברשת שיניים ידנית
ראש המברשת העדין של Philips Sonicare כולל סיבים אלטרה-רכים לניקוי עדין ואפקטיבי. הסיבים המותאמים לקווי המתאר של צורת השיניים שלך לחוויית צחצוח אולטרה-עדין. זמין גם בגודל קטן יותר וקומפקטי לניקוי מדויק.
ראש המברשת העדין מתאים באופן מושלם לכל אחת מהידיות של מברשות השיניים של Philips Sonicare, פרט לדגמים PowerUp Battery and Essence. אפשר פשוט ללחוץ להחלפה ולניקוי קלים.