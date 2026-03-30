עיצוב סיבים חדשני שמסיר את הפלאק בעדינות

ראש המברשת העדין של Philips Sonicare כולל סיבים אלטרה-רכים לניקוי עדין ואפקטיבי. הסיבים המותאמים לקווי המתאר של צורת השיניים שלך לחוויית צחצוח אולטרה-עדין. זמין גם בגודל קטן יותר וקומפקטי לניקוי מדויק.