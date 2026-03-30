אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
MG3710/15
6 אביזרים
להבי פלדה בעלי השחזה עצמית
עד 60 דקות זמן פעולה
תוספות עמידות במים
להבי הפלדה בעלי ההשחזה העצמית של קוצץ השיער הזה לפנים ולגוף, מחוזקים בברזל ומחוסמים לצורך קבלת עוצמה מרבית. בזכות זה הלהבים נותרים חדים כמו בשימוש הראשון. אינם מחלידים, אין צורך בשמן להבים.
טרימר רב-תכליתי לעיצוב נוח של שיער הפנים.
השתמש בטרימר בלי מסרק כדי ליצור גבולות חדים וברורים בין הזקן לצוואר. להבי הטרימר עם ההשחזה העצמית ימשיכו להיות חדים כמו ביום הראשון, גם אחרי 3 שנות שימוש.
פרסים