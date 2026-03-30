הטרימר מעצב את הגבול בין הזקן לצוואר ומשלים את המראה שלך

השתמש בטרימר בלי מסרק כדי ליצור גבולות חדים וברורים בין הזקן לצוואר. להבי הטרימר עם ההשחזה העצמית ימשיכו להיות חדים כמו ביום הראשון, גם אחרי 3 שנות שימוש.