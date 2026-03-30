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  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
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  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
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  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one

הופסק

Multigroom series 30006 ב-1, פנים

MG3710/15

1 פרס

מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
נסה מראה חדש, בכל ימות השבוע, בעזרת מעצב הזקן - All in one, העמיד לאורך זמן. המכשיר מגיע עם 6 אביזרים איכותיים, מאפשרים לך ליצור בקלות את סגנון הזקן שתבחר.
הצג את כל היתרונות

מעצב זקן 6 ב-1

מעצב זקן מולטיגרום All-in-one

  • 6 אביזרים

  • להבי פלדה בעלי השחזה עצמית

  • עד 60 דקות זמן פעולה

  • תוספות עמידות במים

להבי פלדה מחוסמת שלא ישברו, יקהו או יחלידו

להבי פלדה מחוסמת שלא ישברו, יקהו או יחלידו

להבי הפלדה בעלי ההשחזה העצמית של קוצץ השיער הזה לפנים ולגוף, מחוזקים בברזל ומחוסמים לצורך קבלת עוצמה מרבית. בזכות זה הלהבים נותרים חדים כמו בשימוש הראשון. אינם מחלידים, אין צורך בשמן להבים.

קצוץ ועצב את שיער הפנים בעזרת 6 אביזרים

קצוץ ועצב את שיער הפנים בעזרת 6 אביזרים

טרימר רב-תכליתי לעיצוב נוח של שיער הפנים.

הטרימר מעצב את הגבול בין הזקן לצוואר ומשלים את המראה שלך

הטרימר מעצב את הגבול בין הזקן לצוואר ומשלים את המראה שלך

השתמש בטרימר בלי מסרק כדי ליצור גבולות חדים וברורים בין הזקן לצוואר. להבי הטרימר עם ההשחזה העצמית ימשיכו להיות חדים כמו ביום הראשון, גם אחרי 3 שנות שימוש.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

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