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  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
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  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
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  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
  • מעצב זקן מולטיגרום All-in-one

הופסק

Multigroom series 30007-ב-1, שיער פנים וראש

MG3720/15

1 פרס

מעצב זקן מולטיגרום All-in-one
נסה מראה חדש, בכל ימות השבוע, בעזרת מעצב הזקן מולטיגרום All in one 7 אביזרים איכותיים המאפשרים לך ליצור בקלות את סגנון הזקן וכל תסרוקת שתבחר.
הצג את כל היתרונות

מעצב זקן מולטיגרום 7-ב-1

מעצב זקן מולטיגרום All-in-one

  • 7 אביזרים

  • להבי פלדה בעלי השחזה עצמית

  • עד 60 דקות זמן פעולה

  • תוספות עמידות במים

להבי פלדה מחוסמת שלא ישברו, יקהו או יחלידו

להבי פלדה מחוסמת שלא ישברו, יקהו או יחלידו

להבי הפלדה בעלי ההשחזה העצמית של קוצץ השיער הזה לפנים ולגוף, מחוזקים בברזל ומחוסמים לצורך קבלת עוצמה מרבית. בזכות זה הלהבים נותרים חדים כמו בשימוש הראשון. אינם מחלידים, אין צורך בשמן להבים.

7 אביזרים לעיצוב שיער הפנים והראש

7 אביזרים לעיצוב שיער הפנים והראש

קוצץ השיער מולטיגרום 3000 הכל באחד של פיליפס כולל 7 אביזרים שתוכננו לעצב את שיער הפנים ולקצץ את שיער הראש שלך בנוחות.

הבטח קיצוץ אחיד

הבטח קיצוץ אחיד

חיתוך חלק ושווה גם עם השיער העבה ביותר, להבי הפלדה המדויקים של מעצב שיער הזקן והגוף יוצרים קווים ישרים ונקיים לגימור מושלם.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

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