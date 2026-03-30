כלי אחד, עיצוב קל ויעיל

מתוכנן לגיוון וליעילות. עם 7 אביזרים, להבי פלדה בעלי השחזה עצמית לדיוק לאורך זמן וקצוות מעוגלים לקיצוץ עדין יותר, הקוצץ מספק את הגיוון הנדרש להתמודדות יעילה עם כל צרכי הטיפוח שלך.