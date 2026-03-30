אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
MG3930/15
להבים עם קצוות מעוגלים
להבים בעלי השחזה עצמית
נורית טעינה
מסרקים מתכווננים (3 – 7 מ"מ)
הקוצץ שלנו מגיע עם 7 כלים כדי שתוכל לקצץ ולעצב את שיער הפנים ולגזור את השיער, כדי לכסות בנוחות את כל צורכי הטיפוח.
מסרקי הזקן והלהבים של הקוצץ יוצרים קווים נקיים וישרים לקבלת המראה האידאלי בקלות.
חבר את המסרק למכונת התספורת ובחר מבין הגדרות האורך השונות כדי לשמור על סגנון השיער בבית בקלות.
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