קוצץ 8 ב-1

הקוצץ שלנו מגיע עם 8 כלים כדי שתוכל לקצץ ולעצב את שיער הפנים, לגזור את השיער ולטפח את הגוף, כדי לכסות בנוחות את כל צורכי הטיפוח.