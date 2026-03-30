אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
MG3940/15
להבים עם קצוות מעוגלים
להבים בעלי השחזה עצמית
LED לסוללה חלשה וטעינה
מסרק מתכוונן (7-3 מ"מ)
הקוצץ שלנו מגיע עם 8 כלים כדי שתוכל לקצץ ולעצב את שיער הפנים, לגזור את השיער ולטפח את הגוף, כדי לכסות בנוחות את כל צורכי הטיפוח.
מסרקי הזקן והלהבים של הקוצץ יוצרים קווים נקיים וישרים לקבלת המראה האידאלי בקלות.
חבר את המסרק למכונת התספורת ובחר מבין הגדרות האורך השונות כדי לשמור על סגנון השיער בבית בקלות.
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