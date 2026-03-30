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  • כלי אחד, עיצוב קל ויעיל
  • כלי אחד, עיצוב קל ויעיל
  • כלי אחד, עיצוב קל ויעיל
  • כלי אחד, עיצוב קל ויעיל
  • כלי אחד, עיצוב קל ויעיל
  • כלי אחד, עיצוב קל ויעיל
  • כלי אחד, עיצוב קל ויעיל
  • כלי אחד, עיצוב קל ויעיל
  • כלי אחד, עיצוב קל ויעיל
  • כלי אחד, עיצוב קל ויעיל
  • כלי אחד, עיצוב קל ויעיל
  • כלי אחד, עיצוב קל ויעיל
  • כלי אחד, עיצוב קל ויעיל
  • כלי אחד, עיצוב קל ויעיל
  • כלי אחד, עיצוב קל ויעיל
  • כלי אחד, עיצוב קל ויעיל
  • כלי אחד, עיצוב קל ויעיל
  • כלי אחד, עיצוב קל ויעיל

All-in-One Trimmer 3000 Seriesקוצץ 8 ב-1

MG3940/15

כלי אחד, עיצוב קל ויעיל
מתוכנן לגיוון וליעילות. עם 8 אביזרים, להבי פלדה בעלי השחזה עצמית לדיוק לאורך זמן וקצוות מעוגלים לקיצוץ עדין יותר, הקוצץ מספק את הגיוון הנדרש להתמודדות יעילה עם כל צרכי הטיפוח שלך.
הצג את כל היתרונות

לפנים, לשיער ולגוף

כלי אחד, עיצוב קל ויעיל

  • להבים עם קצוות מעוגלים

  • להבים בעלי השחזה עצמית

  • LED לסוללה חלשה וטעינה

  • מסרק מתכוונן (7-3 מ"מ)

קוצץ 8 ב-1

קוצץ 8 ב-1

הקוצץ שלנו מגיע עם 8 כלים כדי שתוכל לקצץ ולעצב את שיער הפנים, לגזור את השיער ולטפח את הגוף, כדי לכסות בנוחות את כל צורכי הטיפוח.

קבלת הזקן האידאלי בקלות ובדיוק

קבלת הזקן האידאלי בקלות ובדיוק

מסרקי הזקן והלהבים של הקוצץ יוצרים קווים נקיים וישרים לקבלת המראה האידאלי בקלות.

גזור את השיער בדרך שלך

גזור את השיער בדרך שלך

חבר את המסרק למכונת התספורת ובחר מבין הגדרות האורך השונות כדי לשמור על סגנון השיער בבית בקלות.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. לאחר הרשמה ל-Philips.com תוך 90 יום מהרכישה