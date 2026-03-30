9 כלים לכל צורכי הטיפוח

הקוצץ שלנו מגיע עם 9 כלים כדי שתוכל לקצץ ולעצב את שיער הפנים, לגזור את השיער ולטפח את הגוף, כדי לכסות בנוחות את כל צורכי הטיפוח.