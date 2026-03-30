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אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
MG5720/15
9 אביזרים
טכנולוגיית DualCut
עד 80 דקות זמן פעולה
עמידות במים
קוצץ השיער הכל באחד מצויד בטכנולוגיית DualCut מתקדמת לדיוק מירבי. מגיע עם להבים כפולים ומתוכנן להישאר חד כמו בשימוש הראשון.
קוצץ השיער מולטיגרום 3000 הכל באחד של פיליפס כולל 9 אביזרים שתוכננו לעצב את שיער הפנים ולקצץ את שיער הראש שלך בנוחות.
באמצעות להבי הפלדה המדויקים של מעצב שיער הזקן והגוף, תוכל ליצור קווים ישרים, נקיים, ושווים גם בקיצוץ השיער העבה ביותר. אלו להבי אל-חלד ולכן לא יחלידו, והם בעלי השחזה עצמית ויחזיקו מעמד לאורך זמן.