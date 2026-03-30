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  • עיצוב ודיוק מתקדמים
  • עיצוב ודיוק מתקדמים
  • עיצוב ודיוק מתקדמים
  • עיצוב ודיוק מתקדמים
  • עיצוב ודיוק מתקדמים
  • עיצוב ודיוק מתקדמים
  • עיצוב ודיוק מתקדמים
  • עיצוב ודיוק מתקדמים
  • עיצוב ודיוק מתקדמים
  • עיצוב ודיוק מתקדמים
  • עיצוב ודיוק מתקדמים
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  • עיצוב ודיוק מתקדמים
  • עיצוב ודיוק מתקדמים
  • עיצוב ודיוק מתקדמים
  • עיצוב ודיוק מתקדמים
  • עיצוב ודיוק מתקדמים
  • עיצוב ודיוק מתקדמים
  • עיצוב ודיוק מתקדמים
  • עיצוב ודיוק מתקדמים
  • עיצוב ודיוק מתקדמים
  • עיצוב ודיוק מתקדמים

הופסק

Multigroom series 500011 ב-1, פנים, ראש וגוף

MG5730/15

עיצוב ודיוק מתקדמים
עצב את המראה האישי שלך עם מעצב הזקן מולטיגרום, הכולל 11 אביזרים עבור עיצוב שיער הפניםהראש והגוף. למכשיר להבי DualCut המספקים דיוק מרבי ואחיזת גומי למניעת החלקה לשיפור הנוחות והשליטה.
הצג את כל היתרונות

מעצב זקן מולטיגרום, 11-ב-1 למגוון שימושים

עיצוב ודיוק מתקדמים

  • 11 אביזרים

  • טכנולוגיית DualCut

  • עד 80 דקות זמן פעולה

  • עמידות במים

דיוק מרבי, עם פי 2 יותר להבים

דיוק מרבי, עם פי 2 יותר להבים

קוצץ השיער הכל באחד מצויד בטכנולוגיית DualCut מתקדמת לדיוק מירבי. מגיע עם להבים כפולים ומתוכנן להישאר חד כמו בשימוש הראשון.

11 אביזרים לקיצוץ שיער הפנים והראש

11 אביזרים לקיצוץ שיער הפנים והראש

קוצץ השיער מולטיגרום הכל באחד של פיליפס כולל 11 אביזרים ומספק פתרונות טיפוח לכל הגוף.

להבים בעלי השחזה עצמית לתוצאות חלקות

להבים בעלי השחזה עצמית לתוצאות חלקות

באמצעות להבי הפלדה המדויקים של מעצב שיער הזקן והגוף, תוכל ליצור קווים ישרים, נקיים, ושווים גם בקיצוץ השיער העבה ביותר. אלו להבי אל-חלד ולכן לא יחלידו, והם בעלי השחזה עצמית ויחזיקו מעמד לאורך זמן.

מפרט טכני

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