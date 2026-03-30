קבל קיצוץ אחיד וקצוות חדים

הקוצץ וערכת המסרקים המרובים שלו מציעים 11 הגדרות אורך מ-0.5 עד 16 מ"מ בצעדי דיוק של 1 מ"מ לסגנונות זקן קצרים וארוכים יותר. העיצוב הצר של תוסף הקוצץ המדויק מעצב קצוות חדים ופרטים קטנים בקלות. אפשר לנקות לחיים, סנטר וצוואר עם קוצץ המתכת לגימורים אחרונים למראה.