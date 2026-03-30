אומרים שלום ולא להתראות לשיער גוף

גלח בנוחות מתחת לצוואר עם אביזר מכונת הגילוח לגוף שלנו. מערכת ייחודית להגנה על העור מגנה על אזורים רגישים בזמן גילוח הקרוב ל-0.5 מ"מ. ניתן גם לקצץ את שיער הגוף עם מסרק מתחבר בלחיצה.