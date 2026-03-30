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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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MG5940/15
12 ב-1: פנים, ראש וגוף
להבי פלדה בעלי השחזה עצמית
טכנולוגיית BeardSense
קוצץ All-in-One זה מציע 12 כלים לכל צורכי הטיפוח. קצץ ועצב את שיער הפנים, גזור את השיער וטפח את הגוף בנוחות.
הקוצץ וערכת המסרקים המרובים שלו מציעים 11 הגדרות אורך מ-0.5 עד 16 מ"מ בצעדי דיוק של 1 מ"מ לסגנונות זקן קצרים וארוכים יותר. העיצוב הצר של תוסף הקוצץ המדויק מעצב קצוות חדים ופרטים קטנים בקלות. אפשר לנקות לחיים, סנטר וצוואר עם קוצץ המתכת לגימורים אחרונים למראה.
גלח בנוחות מתחת לצוואר עם אביזר מכונת הגילוח לגוף שלנו. מערכת ייחודית להגנה על העור מגנה על אזורים רגישים בזמן גילוח הקרוב ל-0.5 מ"מ. ניתן גם לקצץ את שיער הגוף עם מסרק מתחבר בלחיצה.
בהתבסס על 2.3 פעמים של קיצוץ שיער פנים בשבוע, כל קיצוץ נמשך 11.5 דקות בממוצע