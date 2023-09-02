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  • כלי אחד, עיצוב מלא
  • כלי אחד, עיצוב מלא
  • כלי אחד, עיצוב מלא
  • כלי אחד, עיצוב מלא
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  • כלי אחד, עיצוב מלא
  • כלי אחד, עיצוב מלא
  • כלי אחד, עיצוב מלא

All-in-One Trimmerסדרה 5000

MG5950/15

כלי אחד, עיצוב מלא
צור את המראה האישי שלך באמצעות הטרימר הרב-תכליתי, שכולל 12 כלים איכותיים לעיצוב הפנים, הראש והדוף. הלהבים בעלי ההשחזה העצמית שעשויים מפלדת אל-חלד נשארים חדים כמו ביום הראשון מבלי צורך בשימון לקיצוץ מדויק.
הצג את כל היתרונות

לפנים, לשיער ולגוף

כלי אחד, עיצוב מלא

  • 12 ב-1: פנים, ראש וגוף

  • להבי פלדה בעלי השחזה עצמית

  • טכנולוגיית BeardSense

All-in-One לפנים, לראש ולגוף

קוצץ All-in-One זה מציע 12 כלים לכל צורכי הטיפוח. קצץ ועצב את שיער הפנים, גזור את השיער וטפח את הגוף בנוחות.

קבל קיצוץ אחיד וקצוות חדים

הקוצץ וערכת המסרקים המרובים שלו מציעים 14 הגדרות אורך מ-0.5 עד 16 מ"מ בצעדי דיוק של 1 מ"מ לסגנונות זקן קצרים וארוכים יותר. העיצוב הצר של תוסף הקוצץ המדויק מעצב קצוות חדים ופרטים קטנים בקלות. אפשר לנקות לחיים, סנטר וצוואר עם קוצץ המתכת לגימורים אחרונים למראה.

אומרים שלום ולא להתראות לשיער גוף

גלח בנוחות מתחת לצוואר עם אביזר מכונת הגילוח לגוף שלנו. מערכת ייחודית להגנה על העור מגנה על אזורים רגישים בזמן גילוח הקרוב ל-0.5 מ"מ. ניתן גם לקצץ את שיער הגוף עם מסרק מתחבר בלחיצה.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. בהתבסס על 2.3 פעמים של קיצוץ שיער פנים בשבוע, כל קיצוץ נמשך 11.5 דקות בממוצע