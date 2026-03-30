עיצוב ודיוק אולטימטיביים

שדרג את הסגנון האישי שלך בעזרת מעצב הזקן מולטיגרום המדויקביותר שלנו. 12 כלי פרמיום מעניקים לך את העוצמה ליצור סגנון ייחודי משלך, מכף רגל ועד ראש. תיהנה מדיוק מרבי בעזרת להבי DualCut ותוספת שליטה באמצעות ידית אחיזה עם גומי מונע החלק.