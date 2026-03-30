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  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים

הופסק

Multigroom series 700012-ב-1, פנים, ראש וגוף

MG7735/15

עיצוב ודיוק אולטימטיביים
שדרג את הסגנון האישי שלך בעזרת מעצב הזקן מולטיגרום המדויקביותר שלנו. 12 כלי פרמיום מעניקים לך את העוצמה ליצור סגנון ייחודי משלך, מכף רגל ועד ראש. תיהנה מדיוק מרבי בעזרת להבי DualCut ותוספת שליטה באמצעות ידית אחיזה עם גומי מונע החלק.
הצג את כל היתרונות

מעצב זקן פרמיום 12-ב-1 למגוון שימושים אולטימטיבי

עיצוב ודיוק אולטימטיביים

  • 12 אביזרים

  • טכנולוגיית DualCut

  • עד 120 דקות זמן פעולה

  • עמיד במים

דיוק מרבי, עם פי 2 יותר להבים

דיוק מרבי, עם פי 2 יותר להבים

קוצץ השיער הכל באחד מצויד בטכנולוגיית DualCut מתקדמת לדיוק מירבי. מגיע עם להבים כפולים ומעוצב כדי שישאר חד כמו בשימוש הראשון.

12 אביזרים לקיצוץ שיער הפנים והראש

12 אביזרים לקיצוץ שיער הפנים והראש

קוצץ השיער מולטיגרום הכל באחד של פיליפס כולל 12 אביזרים ומספק פתרונות טיפוח לכל הגוף.

להבים בעלי השחזה עצמית לתוצאות חלקות

להבים בעלי השחזה עצמית לתוצאות חלקות

באמצעות להבי הפלדה המדויקים של מעצב שיער הזקן והגוף, תוכל ליצור קווים ישרים, נקיים, ושווים גם בקיצוץ השיער העבה ביותר. אלו להבי אל-חלד ולכן לא יחלידו, והם בעלי השחזה עצמית ויחזיקו מעמד לאורך זמן.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים