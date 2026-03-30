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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
MG7785/20
18 אביזרים
טכנולוגיית DualCut
5 שעות זמן פעולה
עמיד במים
מעצב זקן מולטיגרום לעיצוב נוח של שיער הפנים, הראש והגוף.
קוצץ השיער הכל באחד מצויד בטכנולוגיית DualCut מתקדמת לדיוק מירבי. מגיע עם להבים כפולים ומעוצב כדי שישאר חד כמו בשימוש הראשון.
באמצעות להבי הפלדה המדויקים של מעצב שיער הזקן והגוף, תוכל ליצור קווים ישרים, נקיים, ושווים גם בקיצוץ השיער העבה ביותר. אלו להבי אל-חלד ולכן לא יחלידו, והם בעלי השחזה עצמית ויחזיקו מעמד לאורך זמן.