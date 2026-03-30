עיצוב ודיוק אולטימטיביים

שדרג את הסגנון האישי שלך בעזרת מעצב הזקן מולטיגרום המדוייק ביותר שלנו. 18 כלים איכותיים מעניקים לך את העוצמה ליצור סגנון ייחודי משלך, מכף רגל ועד ראש. תיהנה מדיוק מרבי בעזרת להבי DualCut וידית פרמיום מפלדה בעלת אחיזה עם גומי.