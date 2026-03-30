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  • כלי אחד, דיוק מושלם
  • כלי אחד, דיוק מושלם
  • כלי אחד, דיוק מושלם
  • כלי אחד, דיוק מושלם
  • כלי אחד, דיוק מושלם
  • כלי אחד, דיוק מושלם

All-in-One Trimmerסדרה 7000

MG7920/15

כלי אחד, דיוק מושלם
לעצב את המראה האישי שלך עם המעצב המדויק, שכולל 13 כלים איכותיים לעיצוב הפנים, הראש והגוף. מסרק הקיצוץ המדויק מספק קיצוץ אחיד, בדיוק באורך הרצוי.
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לפנים, לשיער ולגוף

כלי אחד, דיוק מושלם

  • 13 ב-1: פנים, ראש וגוף

  • מסרק קיצוץ מדויק

  • להבי פלדה בעלי השחזה עצמית

  • טכנולוגיית BeardSense

קיצוץ אחיד במעבר אחד

קיצוץ אחיד במעבר אחד

מסרק החיתוך המוגן בפטנט מציע 11 הגדרות אורך בין 1-3 מ"מ, כך שניתן להשיג קיצוץ אחיד בדיוק באורך הרצוי.

ביצועים ארוכי טווח לקבלת תוצאות מדויקות

ביצועים ארוכי טווח לקבלת תוצאות מדויקות

להבים מנירוסטה נשארים חדים כמו מהיום הראשון לביצועים ארוכי טווח. אין צורך בשמן.

קוצץ שמתכוונן לזקן

הקוצץ סורק את צפיפות הזקן במהירות 125‏x לשנייה ומגביר את הכוח בדיוק כאשר הוא נדרש כדי להתמודד גם עם זקנים צפופים, עבים או ארוכים יותר.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes