קוצץ שמתכוונן לזקן

הקוצץ סורק את צפיפות הזקן במהירות 125‏x לשנייה ומגביר את הכוח בדיוק כאשר הוא נדרש כדי להתמודד גם עם זקנים צפופים, עבים או ארוכים יותר.