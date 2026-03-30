אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
MG7950/15
15 ב-1: פנים, ראש וגוף
מסרק קיצוץ מדויק
להבי פלדה בעלי השחזה עצמית
טכנולוגיית BeardSense
מסרק החיתוך המוגן בפטנט מציע 11 הגדרות אורך בין 1-3 מ"מ, כך שניתן להשיג קיצוץ אחיד בדיוק באורך הרצוי.
להבים מנירוסטה נשארים חדים כמו מהיום הראשון לביצועים ארוכי טווח. אין צורך בשמן.
הקוצץ סורק את צפיפות הזקן במהירות 125x לשנייה ומגביר את הכוח בדיוק כאשר הוא נדרש כדי להתמודד גם עם זקנים צפופים, עבים או ארוכים יותר.
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes
בהשוואה ל- Philips All-in-One קוצץ ללא רכיב החיתוך 41 מ"מ