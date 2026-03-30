פלדת אל-חלד לדיוק מושלם

לעצב את המראה האישי שלך עם סט הטיפוח המקיף האולטימטיבי לפנים, לראש ולגוף. השילוב הייחודי בין קוצץ הנירוסטה המתקדם ביותר שלנו לבין OneBlade מאפשר קיצוץ בדיוק מושלם ועיצוב שיביא לסגנון שרצית בכל פעם.