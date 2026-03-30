אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
MG9555/15
ערכת הטיפוח האולטימטיבית
20 ב-1: פנים, ראש וגוף
מסרק קיצוץ מדויק
טכנולוגיית OneBlade ייחודית
מסרק החיתוך המוגן בפטנט מציע 11 הגדרות אורך בין 1-3 מ"מ, כך שניתן להשיג קיצוץ אחיד בדיוק באורך הרצוי.
קוצץ שנע במהירות (6000x לשנייה) וצולח אפילו את השיער הארוך ביותר, עם ציפוי חלק וקצוות מעוגלים להגנה על העור, כך שתוכל לסגנן ולגלח את הזקן בנוחות. נקה את הלחיים, הסנטר והצוואר כדי להעניק צורה מדויקת לזקן.
להבי הקוצץ עשויים מנירוסטה ונשארים חדים כמו ביום הראשון, לביצועים ארוכי טווח. אין צורך בשמן.
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes
בהשוואה ל- Philips All-in-One קוצץ ללא רכיב החיתוך 41 מ"מ