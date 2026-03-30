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        All-in-One Trimmerסדרה 9000

        MG9555/15

        פלדת אל-חלד לדיוק מושלם
        לעצב את המראה האישי שלך עם סט הטיפוח המקיף האולטימטיבי לפנים, לראש ולגוף. השילוב הייחודי בין קוצץ הנירוסטה המתקדם ביותר שלנו לבין OneBlade מאפשר קיצוץ בדיוק מושלם ועיצוב שיביא לסגנון שרצית בכל פעם.
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        גילוח מדויק, קצוות חדים וגילוח נוח

        פלדת אל-חלד לדיוק מושלם

        • ערכת הטיפוח האולטימטיבית

        • 20 ב-1: פנים, ראש וגוף

        • מסרק קיצוץ מדויק

        • טכנולוגיית OneBlade ייחודית

        קיצוץ אחיד במעבר אחד

        קיצוץ אחיד במעבר אחד

        מסרק החיתוך המוגן בפטנט מציע 11 הגדרות אורך בין 1-3 מ"מ, כך שניתן להשיג קיצוץ אחיד בדיוק באורך הרצוי.

        OneBlade לקווים נקיים וקצוות חדים

        קוצץ שנע במהירות (6000‏x לשנייה) וצולח אפילו את השיער הארוך ביותר, עם ציפוי חלק וקצוות מעוגלים להגנה על העור, כך שתוכל לסגנן ולגלח את הזקן בנוחות. נקה את הלחיים, הסנטר והצוואר כדי להעניק צורה מדויקת לזקן.

        ביצועים ארוכי טווח לקבלת תוצאות מדויקות

        ביצועים ארוכי טווח לקבלת תוצאות מדויקות

        להבי הקוצץ עשויים מנירוסטה ונשארים חדים כמו ביום הראשון, לביצועים ארוכי טווח. אין צורך בשמן.

        מפרט טכני

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        מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

        הסתייגויות

        1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes

        2. בהשוואה ל- Philips All-in-One קוצץ ללא רכיב החיתוך 41 מ"מ