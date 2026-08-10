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חדש

NeoPix 960 Smartמקרן ביתי

NPX960/INT

חוויית הבידור האולטימטיבית

NeoPix 960 Smart מציע תמונה מהנה באיכות 1080p FHD בגודל של עד 150 אינץ' ומשלב מכשיר הזרמת תוכן של Google TV, המרכז את כל אפליקציות הזרמת התוכן האהובות עליכם

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חוויית הבידור האולטימטיבית

  • רזולוציית 1080p

  • Wi-Fi פס כפול

  • מערכת שמע עוצמתית

  • אפליקציות חכמות

ניתן לחיבור מלא

ניתן לחיבור מלא

בעזרת יציאות USB ו-HDMI, תוכלו לחבר כל התקן מדיה: מחשבים, קונסולות משחקים וקופסאות הזרמת תוכן

מכשיר הזרמה כלול של Google TV

מכשיר הזרמה כלול של Google TV

Google TV משלבת את כל אפליקציות הזרמת התוכן האהובות עליך והמלצות מותאמות אישית בפלטפורמה אינטואיטיבית אחת. עם ממשק ידידותי למשתמש, Google TV יוצרת אוספי סדרות, סרטים וסרטונים המבוססים על הרגלי הצפייה שלך, מציעה אפשרויות משירותים כגון Disney+, Netflix, Hulu ועוד, כך שתוכל לגלות תוכן אהוב חדש ללא גלילה אינסופית.

מערכת שמע עוצמתית עם טווח מלא

מערכת שמע עוצמתית עם טווח מלא

מערכת השמע מעניקה חוויה רב-חושית וסוחפת של תחושת שמע יוצאת מן הכלל. שקע הפלט בקוטר 3.5 מ"מ מאפשר לחבר אוזניות או רמקולי שמע גדולים אפילו יותר.

מפרט טכני

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