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NPX960/INT
חוויית הבידור האולטימטיבית
NeoPix 960 Smart מציע תמונה מהנה באיכות 1080p FHD בגודל של עד 150 אינץ' ומשלב מכשיר הזרמת תוכן של Google TV, המרכז את כל אפליקציות הזרמת התוכן האהובות עליכם
רזולוציית 1080p
Wi-Fi פס כפול
מערכת שמע עוצמתית
אפליקציות חכמות
בעזרת יציאות USB ו-HDMI, תוכלו לחבר כל התקן מדיה: מחשבים, קונסולות משחקים וקופסאות הזרמת תוכן
Google TV משלבת את כל אפליקציות הזרמת התוכן האהובות עליך והמלצות מותאמות אישית בפלטפורמה אינטואיטיבית אחת. עם ממשק ידידותי למשתמש, Google TV יוצרת אוספי סדרות, סרטים וסרטונים המבוססים על הרגלי הצפייה שלך, מציעה אפשרויות משירותים כגון Disney+, Netflix, Hulu ועוד, כך שתוכל לגלות תוכן אהוב חדש ללא גלילה אינסופית.
מערכת השמע מעניקה חוויה רב-חושית וסוחפת של תחושת שמע יוצאת מן הכלל. שקע הפלט בקוטר 3.5 מ"מ מאפשר לחבר אוזניות או רמקולי שמע גדולים אפילו יותר.