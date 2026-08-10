מכשיר הזרמה כלול של Google TV

Google TV משלבת את כל אפליקציות הזרמת התוכן האהובות עליך והמלצות מותאמות אישית בפלטפורמה אינטואיטיבית אחת. עם ממשק ידידותי למשתמש, Google TV יוצרת אוספי סדרות, סרטים וסרטונים המבוססים על הרגלי הצפייה שלך, מציעה אפשרויות משירותים כגון Disney+, Netflix, Hulu ועוד, כך שתוכל לגלות תוכן אהוב חדש ללא גלילה אינסופית.