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אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
NT1150/10
לא תולש שיער, באחריות
קוצץ השערות באף של פיליפס מסדרה 1000 מסיר בעדינות שערות לא רצויות מהאף. טכנולוגיית ProtectTube וזווית הקוצץ שתוכננה במיוחד מבטיחות חיתוך קל ונח ללא משיכות, באחריות.
לא תולש שיער, באחריות
מערכת הגנה, זווית אידאלית
ניתן לשטוף את כל הרכיבים, סוללת AA
בזכות טכנולוגיית ProtecTube המהפכנית, מגן מתכת דקיק במיוחד עם קצוות מעוגלים שומר על הסכין כדי למנוע גירוי בעור. בנוסף, הסכין מתוכנן למנוע הילכדות של שערות בין שני הלהבים כדי למנוע משיכה כואבת.
הקוצץ של פיליפס לשערות האף תוכנן בזווית מושלמת המאפשרת להגיע לשערות בתוך האוזניים ובאף. עם הקוצץ של פיליפס, מובטחת לך הסרה יעילה של כל השערות הלא רצויות.
גם הסכין וגם המגן בעלי חריצי חיתוך מדויקים וחדים במיוחד כדי להבטיח שכל השערות ייחתכו בצורה מהירה ויעילה.