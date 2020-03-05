תוכל להגיע בקלות לשערות שבתוך האוזן או האף

הקוצץ של פיליפס לשערות האף תוכנן בזווית מושלמת המאפשרת להגיע לשערות בתוך האוזניים ובאף. עם הקוצץ של פיליפס, מובטחת לך הסרה יעילה של כל השערות הלא רצויות.