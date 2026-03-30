תוכל להגיע בקלות לשערות שבתוך האוזן או האף

הקוצץ של פיליפס להסרת שיער מהאף תוכנן בזווית מושלמת המאפשרת להגיע לשערות בתוך האוזניים ובאף; הוא מתאים גם לעיצוב הגבות. עם הקוצץ של פיליפס, מובטחת לך הסרה יעילה של כל השערות הלא רצויות.