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  • לא תולש שיער, באחריות
  • לא תולש שיער, באחריות
  • לא תולש שיער, באחריות
  • לא תולש שיער, באחריות
  • לא תולש שיער, באחריות
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  • לא תולש שיער, באחריות
  • לא תולש שיער, באחריות
  • לא תולש שיער, באחריות
  • לא תולש שיער, באחריות

הופסק

Nose trimmer series 3000קוצץ להסרת שערות מהאף והאוזניים ועיצוב הגבות

NT3160/10

לא תולש שיער, באחריות
קוצץ להסרת שיער מאף מסדרה 3000 מסיר בעדינות שיער לא רצוי מהאף, מהאוזניים ומהגבות. טכנולוגיית ProtectTube וזווית הקוצץ שתוכננה במיוחד מבטיחות חיתוך קל ונח ללא משיכות, באחריות.
הצג את כל היתרונות

קיצוץ מהיר ובטוח של שיער האף, האוזניים והגבות

לא תולש שיער, באחריות

  • לא תולש שיער, באחריות

  • מערכת הגנה, זווית אידאלית

  • ניתן לשטוף את כל הרכיבים, סוללת AA

  • 2 מסרקי גבות, נרתיק

מערכת הגנה מתקדמת מונעת משיכה כואבת וחתכים

מערכת הגנה מתקדמת מונעת משיכה כואבת וחתכים

בזכות טכנולוגיית ProtecTube המהפכנית, מגן מתכת דקיק במיוחד עם קצוות מעוגלים שומר על הסכין כדי למנוע גירוי בעור. בנוסף, הסכין מתוכנן למנוע הילכדות של שערות בין שני הלהבים כדי למנוע משיכה כואבת.

תוכל להגיע בקלות לשערות שבתוך האוזן או האף

הקוצץ של פיליפס להסרת שיער מהאף תוכנן בזווית מושלמת המאפשרת להגיע לשערות בתוך האוזניים ובאף; הוא מתאים גם לעיצוב הגבות. עם הקוצץ של פיליפס, מובטחת לך הסרה יעילה של כל השערות הלא רצויות.

חריצי קיצוץ מדויקים וחדים במיוחד

חריצי קיצוץ מדויקים וחדים במיוחד

גם הסכין וגם המגן בעלי חריצי חיתוך מדויקים וחדים במיוחד כדי להבטיח שכל השערות ייחתכו בצורה מהירה ויעילה.

מפרט טכני

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