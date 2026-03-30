אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
הופסק
NT3160/10
לא תולש שיער, באחריות
מערכת הגנה, זווית אידאלית
ניתן לשטוף את כל הרכיבים, סוללת AA
2 מסרקי גבות, נרתיק
בזכות טכנולוגיית ProtecTube המהפכנית, מגן מתכת דקיק במיוחד עם קצוות מעוגלים שומר על הסכין כדי למנוע גירוי בעור. בנוסף, הסכין מתוכנן למנוע הילכדות של שערות בין שני הלהבים כדי למנוע משיכה כואבת.
הקוצץ של פיליפס להסרת שיער מהאף תוכנן בזווית מושלמת המאפשרת להגיע לשערות בתוך האוזניים ובאף; הוא מתאים גם לעיצוב הגבות. עם הקוצץ של פיליפס, מובטחת לך הסרה יעילה של כל השערות הלא רצויות.
גם הסכין וגם המגן בעלי חריצי חיתוך מדויקים וחדים במיוחד כדי להבטיח שכל השערות ייחתכו בצורה מהירה ויעילה.