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  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
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  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
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  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך

הופסק

OneBlade

QP2530/20

קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
OneBlade של פיליפס הוא מעצב זקן היברידי מהפכני שיכול לקצר, לגלח וליצור קווים נקיים וקצוות חדים, בכל אורך שיער. שכח מפעולה בכמה שלבים ושימוש בכמה כלים. OneBlade עושה הכל.
הצג את כל היתרונות
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Choose Philips OneBlade, from the #1 Preferred electric Grooming Brand1

עוצב לחתוך שיער, לא עור

קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך

  • לקצר, לעצב ולגלח

  • לשיער בכל אורך

  • 4 מסרקים לזיפי זקן בחיבור click-on

  • נטען, מתאים לעור רטוב ויבש

טכנולוגיית OneBlade ייחודית

טכנולוגיית OneBlade ייחודית

תוכנן לעיצוב שיער הפנים וטיפוח הגוף, מכונת OneBlde של פיליפס מאפשרת לקצץ, ליישר ולגלח שיער בכל אורך. ציפוי המגן בשילוב עם הקצוות המעוגלים הופכים את הגילוח לקל ונוח יותר, באמצעות סכינים הנעים במהירות 200x לשנייה, המכונה יעילה אפילו לשיער ארוך.

קצר

קצר

קצץ עד לאורך הזיפים המועדף עליך. סכין הגילוח לפנים OneBlade של פיליפס מצויד ב-4 מסרקי זיפים: 1 מ"מ לקיצוץ מקסימלי, 2 מ"מ לזיפים קצרים, 3 מ"מ לקיצוץ קרוב ו-5 מ"מ לזיפים ארוכים.

קצר

קצר

גבולות מדויקים במספר שניות עם הלהב הדו-צדדי, שמאפשר לראות כל שערה שחותכים.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. אורך חייו של כל להב הוא עד 4 חודשים - לחוויית הגילוח הטובה ביותר. מבוסס על 2 שימושים מלאים בשבוע. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות.