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אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
QP2530/20
לקצר, לעצב ולגלח
לשיער בכל אורך
4 מסרקים לזיפי זקן בחיבור click-on
נטען, מתאים לעור רטוב ויבש
תוכנן לעיצוב שיער הפנים וטיפוח הגוף, מכונת OneBlde של פיליפס מאפשרת לקצץ, ליישר ולגלח שיער בכל אורך. ציפוי המגן בשילוב עם הקצוות המעוגלים הופכים את הגילוח לקל ונוח יותר, באמצעות סכינים הנעים במהירות 200x לשנייה, המכונה יעילה אפילו לשיער ארוך.
קצץ עד לאורך הזיפים המועדף עליך. סכין הגילוח לפנים OneBlade של פיליפס מצויד ב-4 מסרקי זיפים: 1 מ"מ לקיצוץ מקסימלי, 2 מ"מ לזיפים קצרים, 3 מ"מ לקיצוץ קרוב ו-5 מ"מ לזיפים ארוכים.
גבולות מדויקים במספר שניות עם הלהב הדו-צדדי, שמאפשר לראות כל שערה שחותכים.
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
אורך חייו של כל להב הוא עד 4 חודשים - לחוויית הגילוח הטובה ביותר. מבוסס על 2 שימושים מלאים בשבוע. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות.