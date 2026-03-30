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  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך

הופסק

OneBladeפנים + גוף

QP2824/20

קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך
OneBlade של פיליפס הוא מעצב זקן היברידי מהפכני שיכול לקצר, לגלח וליצור קווים נקיים וקצוות חדים, בכל אורך שיער. שכח מפעולה בכמה שלבים ושימוש בכמה כלים. OneBlade עושה הכל.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Choose Philips OneBlade, from the #1 Preferred electric Grooming Brand1

עוצב לחתוך שיער, לא עור

קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך

  • לקצר, לעצב ולגלח

  • להב מקורי

  • מסרק מתכוונן 5 ב-1

טכנולוגיית OneBlade ייחודית

טכנולוגיית OneBlade ייחודית

מכונת הגילוח OneBlade של Philips כוללת טכנולוגיה מהפכנית המיועדת לטיפוח הפנים. מכונת OneBlade מאפשרת לגלח שיער בכל אורך. מערכת ההגנה הכפולה – ציפוי חלק בשילוב קצוות מעוגלים – הופכת את הגילוח לקל ונוח יותר. טכנולוגיית הגילוח שלה מבוססת על סכינים הנעים במהירות (×12000 לדקה), כך שהיא יעילה אפילו לשערות ארוכות.

מסרק מתכוונן 5 ב-1

מסרק מתכוונן 5 ב-1

עיצוב מסרק פתוח ייחודי לקיצוץ יעיל בלי להיחסם ולהפריע לשגרה שלך - אפילו בשיער ארוך ועבה.

קצר

קצר

צור קווי מתאר מדויקים בעזרת הלהב הדו-צדדי. ניתן להתגלח בכל כיוון שהוא כדי ליהנות משדה ראייה משופר ולראות כל שערה שאתה מקצץ. טפח את מראך תוך מספר שניות!

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. לחוויית הגילוח הטובה ביותר. מבוסס על 2 פעולות גילוח מלאות בשבוע. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות.