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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
QP2824/20
לקצר, לעצב ולגלח
להב מקורי
מסרק מתכוונן 5 ב-1
מכונת הגילוח OneBlade של Philips כוללת טכנולוגיה מהפכנית המיועדת לטיפוח הפנים. מכונת OneBlade מאפשרת לגלח שיער בכל אורך. מערכת ההגנה הכפולה – ציפוי חלק בשילוב קצוות מעוגלים – הופכת את הגילוח לקל ונוח יותר. טכנולוגיית הגילוח שלה מבוססת על סכינים הנעים במהירות (×12000 לדקה), כך שהיא יעילה אפילו לשערות ארוכות.
עיצוב מסרק פתוח ייחודי לקיצוץ יעיל בלי להיחסם ולהפריע לשגרה שלך - אפילו בשיער ארוך ועבה.
צור קווי מתאר מדויקים בעזרת הלהב הדו-צדדי. ניתן להתגלח בכל כיוון שהוא כדי ליהנות משדה ראייה משופר ולראות כל שערה שאתה מקצץ. טפח את מראך תוך מספר שניות!
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
לחוויית הגילוח הטובה ביותר. מבוסס על 2 פעולות גילוח מלאות בשבוע. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות.