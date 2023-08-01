טכנולוגיית OneBlade ייחודית

OneBlade של Philips הוא מכשיר עיצוב חדש ומהפכני בסגנון היברידי היכול לקצץ, לגלח וליצור קווים נקיים וקצוות חדים בכל אורך שיער. מערכת ההגנה הכפולה שלו – ציפוי חלק בשילוב עם קצוות מעוגלים – הופכת את הגילוח לקל ונוח יותר. טכנולוגיית הגילוח שלו מבוססת על סכינים הנעים במהירות, ומתאימים לשיער בכל אורך.