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QP430/50
קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
להב 360 חדשני יכול להתגמש לכל הכיוונים כדי להתכוונן לקימורי הפנים שלך. העיצוב מאפשר מגע בפנים ושליטה תמידיים. קצץ וגלח בקלות מקומות שקשה להגיע אליהם - בכמה מעברים ובנוחות גדולה.
קיצוץ, עיצוב וגילוח
להב 3x360
מתאים לכל הידיות מסוג OneBlade**
אורך חייו של כל להב הוא עד 4 חודשים*
OneBlade של Philips הוא מכשיר עיצוב חדש ומהפכני בסגנון היברידי היכול לקצץ, לגלח וליצור קווים נקיים וקצוות חדים בכל אורך שיער. מערכת ההגנה הכפולה שלו – ציפוי חלק בשילוב עם קצוות מעוגלים – הופכת את הגילוח לקל ונוח יותר. טכנולוגיית הגילוח שלו מבוססת על סכינים הנעים במהירות, ומתאימים לשיער בכל אורך.
*לחוויית גילוח מיטבית, יש להשתמש עם QP2/QP6XXX.
להבי נירוסטה עמידים שמחזיקים עד 4 חודשי שימוש* לשמירה על תחושה רעננה. כאשר מחוון ההחלפה - סמל השליפה - יופיע על הלהב, ייתכן שביצועי הלהב כבר לא יהיו מיטביים. זה הזמן לשקול להחליף את הלהב לחוויית הגילוח הטובה ביותר.
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
לחוויית הגילוח הטובה ביותר. מבוסס על 2 פעולות גילוח מלאות בשבוע. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות.
למעט QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505