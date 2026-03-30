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  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ

OneBladeלהב חלופי 360

QP430/50

קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
להב 360 חדשני יכול להתגמש לכל הכיוונים כדי להתכוונן לקימורי הפנים שלך. העיצוב מאפשר מגע בפנים ושליטה תמידיים. קצץ וגלח בקלות מקומות שקשה להגיע אליהם - בכמה מעברים ובנוחות גדולה.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Choose Philips OneBlade, from the #1 Preferred electric Grooming Brand1

עוצב לחתוך שיער, לא עור

קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ

  • קיצוץ, עיצוב וגילוח

  • להב 3x360

  • מתאים לכל הידיות מסוג OneBlade**

  • אורך חייו של כל להב הוא עד 4 חודשים*

טכנולוגיית OneBlade ייחודית

טכנולוגיית OneBlade ייחודית

OneBlade של פיליפס הוא מכשיר עיצוב חדשני שיכול לקצץ, לגלח וליצור קווים נקיים וקצוות חדים לכל אורך של שיער. מערכת ההגנה הכפולה שלו - ציפוי חלק בשילוב עם קצוות מעוגלים - הופכת את הגילוח לקל ונוח יותר. טכנולוגיית הגילוח שלו מבוססת על סכינים הנעים במהירות, שצולחים כל אורך של שיער.

מתאים לכל הידיות מסוג OneBlade**

מתאים לכל הידיות מסוג OneBlade**

מתאים לכל דגמי OneBlade: ‏OneBlade ‏(QP25xx, ‏QP26xx, ‏QP27XX, ‏QP28XX),‏ OneBlade Pro ‏(QP6504,‏ QP653x, ‏QP654x, ‏QP665x)‏ למעט דגמי QP1XXX, ‏QI1XXX,‏ QP652x,‏ QP651x,‏ QP662x, ‏QP6505

להב שלא נשחק בקלות

להב שלא נשחק בקלות

להבי נירוסטה עמידים שמחזיקים עד 4 חודשי שימוש* לשמירה על תחושה רעננה. כאשר מחוון ההחלפה - סמל השליפה - יופיע על הלהב, ייתכן שביצועי הלהב כבר לא יהיו מיטביים. זה הזמן לשקול להחליף את הלהב לחוויית הגילוח הטובה ביותר.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. לחוויית הגילוח הטובה ביותר. מבוסס על 2 פעולות גילוח מלאות בשבוע. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות.

  2. למעט QP1XXX, ‏QI1XXX, ‏QP652x,‏ QP651x, ‏QP662x, ‏QP6505