טכנולוגיית OneBlade ייחודית

OneBlade של פיליפס הוא מכשיר עיצוב חדש וחדשני בסגנון היברידי היכול לקצץ, לגלח וליצור קווים נקיים וקצוות חדים בכל אורך שיער. מערכת ההגנה הכפולה שלו, ציפוי חלק בשילוב עם קצוות מעוגלים, הופכת את הגילוח לקל ונוח יותר. טכנולוגיית הגילוח שלו מבוססת על סכינים הנעים במהירות ומתאימים לשיער בכל אורך.