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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
QP6510/20
לקצר, לעצב ולגלח
לשיער בכל אורך
מסרק מתכוונן בעל 12 הגדרות אורך
נטען, מתאים לעור רטוב ויבש
תוכנן לעיצוב שיער הפנים וטיפוח הגוף, מכונת OneBlde של פיליפס מאפשרת לקצץ, ליישר ולגלח שיער בכל אורך. ציפוי המגן בשילוב עם הקצוות המעוגלים הופכים את הגילוח לקל ונוח יותר, באמצעות סכינים הנעים במהירות 200x לשנייה, המכונה יעילה אפילו לשיער ארוך.
קוצצים ומעצבים באורך הזיפים המועדף. OneBlade של פיליפס מצויד במסרק דיוק ב-12 אורכים שמאפשר ליצור כל עיצוב, החל בגילוח צפוף, עבור בגילוח צמוד וכלה בזקן ארוך יותר.
גבולות מדויקים במספר שניות עם הלהב הדו-צדדי, שמאפשר לראות כל שערה שחותכים.
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
אורך חייו של כל להב הוא עד 4 חודשים - לחוויית הגילוח הטובה ביותר. מבוסס על 2 שימושים מלאים בשבוע. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות.
מתאים לכל דגמי OneBlade: למעט QP4xx