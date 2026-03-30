מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

כל הסדרות

  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*

OneBlade Pro 360פנים + גוף

QP6541/15

קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
ה-OneBlade Pro 360 החדש מקצר, מעצב ומגלח כל אורך של שיער, ללא מאמץ*. תשכחי משימוש במספר שלבים וכלים. OneBlade עושה הכול.
הצג את כל היתרונות
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Choose Philips OneBlade, from the #1 Preferred electric Grooming Brand1

עוצב לחתוך שיער, לא עור

קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*

  • סוללת ליתיום-יון נטענת

  • מסרק מתכוונן עם 14 הגדרות אורך

  • לגילוח רטוב או יבש

  • מחוון סוללה

טכנולוגיית OneBlade ייחודית

טכנולוגיית OneBlade ייחודית

מכונת הגילוח OneBlade של Philips כוללת טכנולוגיה מהפכנית המיועדת לטיפוח הפנים. מכונת OneBlade מאפשרת לגלח שיער בכל אורך. מערכת ההגנה הכפולה - ציפוי חלק בשילוב קצוות מעוגלים - הופכת את הגילוח לקל ונוח יותר. טכנולוגיית הגילוח שלה מבוססת על סכינים הנעים במהירות (×12000 לדקה), כך שהיא יעילה אפילו לשערות ארוכות.

להב 360 חדשני

להב 360 החדשני יכול להתגמש לכל הכיוונים כדי להתכוונן לקימורי הפנים שלך. העיצוב מאפשר מגע בעור ושליטה תמידיים. קצץ וגלח בקלות מקומות שקשה להגיע אליהם - במעט תנועות ובנוחות גדולה.*

קצר

קצר ועצב את זקנך באורך אחיד עם המסרק המתכוונן שכלול במכשיר. כוון לאחת מ-14 הגדרות האורך הננעלות כדי ליצור זקן קצר, גילוח צמוד ועד לזקן ארוך יותר.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. Vs its predecessor while shaving

  2. לחוויית הגילוח הטובה ביותר. מבוסס על 2 פעולות גילוח מלאות בשבוע. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות.