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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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QP6651/35
סוללת ליתיום-יון נטענת
מסרק מתכוונן עם 14 הגדרות אורך
לגילוח רטוב או יבש
צג LED דיגיטלי
מכונת הגילוח OneBlade של Philips כוללת טכנולוגיה מהפכנית המיועדת לטיפוח הפנים. מכונת OneBlade מאפשרת לגלח שיער בכל אורך. מערכת ההגנה הכפולה - ציפוי חלק בשילוב קצוות מעוגלים - הופכת את הגילוח לקל ונוח יותר. טכנולוגיית הגילוח שלה מבוססת על סכינים הנעים במהירות (×12000 לדקה), כך שהיא יעילה אפילו לשערות ארוכות.
להב 360 חדשני יכול להתגמש לכל הכיוונים כדי להתכוונן לקימורי הפנים שלך. העיצוב מאפשר מגע בפנים ושליטה תמידיים. קצץ וגלח בקלות מקומות שקשה להגיע אליהם - בכמה מעברים ובנוחות גדולה.
קצר ועצב את זקנך באורך אחיד עם המסרק המתכוונן שכלול במכשיר. כוון לאחת מ-14 הגדרות האורך הננעלות כדי ליצור זקן קצר, גילוח צמוד ועד לזקן ארוך יותר.
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
Vs its predecessor while shaving
לחוויית הגילוח הטובה ביותר. מבוסס על 2 פעולות גילוח מלאות בשבוע. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות.