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  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*

OneBlade Pro 360פנים + גוף

QP6651/35

קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*
מכשיר OneBlade Pro 360 החדש מקצץ, מעצב ומגלח שיער בכל אורך וללא מאמץ. הגילוח והקיצוץ הופכים לפשוטים גם באזורים שהכי קשה להגיע אליהם בפחות* חזרות. לא צריך מספר שלבים ומכשירים, עם OneBlade אפשר לעשות הכול.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Choose Philips OneBlade, from the #1 Preferred electric Grooming Brand1

עוצב לחתוך שיער, לא עור

קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך ללא מאמץ*

  • סוללת ליתיום-יון נטענת

  • מסרק מתכוונן עם 14 הגדרות אורך

  • לגילוח רטוב או יבש

  • צג LED דיגיטלי

טכנולוגיית OneBlade ייחודית

טכנולוגיית OneBlade ייחודית

מכונת הגילוח OneBlade של Philips כוללת טכנולוגיה מהפכנית המיועדת לטיפוח הפנים. מכונת OneBlade מאפשרת לגלח שיער בכל אורך. מערכת ההגנה הכפולה - ציפוי חלק בשילוב קצוות מעוגלים - הופכת את הגילוח לקל ונוח יותר. טכנולוגיית הגילוח שלה מבוססת על סכינים הנעים במהירות (×12000 לדקה), כך שהיא יעילה אפילו לשערות ארוכות.

להב 360 חדשני

להב 360 חדשני יכול להתגמש לכל הכיוונים כדי להתכוונן לקימורי הפנים שלך. העיצוב מאפשר מגע בפנים ושליטה תמידיים. קצץ וגלח בקלות מקומות שקשה להגיע אליהם - בכמה מעברים ובנוחות גדולה.

מסרק מתכוונן עם 14 הגדרות אורך

מסרק מתכוונן עם 14 הגדרות אורך

קצר ועצב את זקנך באורך אחיד עם המסרק המתכוונן שכלול במכשיר. כוון לאחת מ-14 הגדרות האורך הננעלות כדי ליצור זקן קצר, גילוח צמוד ועד לזקן ארוך יותר.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. Vs its predecessor while shaving

  2. לחוויית הגילוח הטובה ביותר. מבוסס על 2 פעולות גילוח מלאות בשבוע. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות.