טכנולוגיית OneBlade ייחודית

מכונת הגילוח OneBlade של Philips כוללת טכנולוגיה מהפכנית המיועדת לטיפוח הפנים. מכונת OneBlade מאפשרת לגלח שיער בכל אורך. מערכת ההגנה הכפולה - ציפוי חלק בשילוב קצוות מעוגלים - הופכת את הגילוח לקל ונוח יותר. טכנולוגיית הגילוח שלה מבוססת על סכינים הנעים במהירות (×12000 לדקה), כך שהיא יעילה אפילו לשערות ארוכות.