להבי PowerCut לגילוח נקי ועקבי

27 להבים בעלי השחזה עצמית חותכים באופן עקבי כל שערה מעל רמת העור לקבלת גימור חלק ואחיד בכל פעם. הלהבים בעלי ההשחזה העצמית שלנו נשארים כמו חדשים במשך שנתיים.