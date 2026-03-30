מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

כל הסדרות

  • גילוח מהיר ונקי
  • גילוח מהיר ונקי
  • גילוח מהיר ונקי
  • גילוח מהיר ונקי
  • גילוח מהיר ונקי
  • גילוח מהיר ונקי
  • גילוח מהיר ונקי
  • גילוח מהיר ונקי
  • גילוח מהיר ונקי
  • גילוח מהיר ונקי
  • גילוח מהיר ונקי
  • גילוח מהיר ונקי
  • גילוח מהיר ונקי
  • גילוח מהיר ונקי
  • גילוח מהיר ונקי
  • גילוח מהיר ונקי
  • גילוח מהיר ונקי
  • גילוח מהיר ונקי
  • גילוח מהיר ונקי
  • גילוח מהיר ונקי

Shaver 1000 Seriesמכונת גילוח חשמלית

S1142/00

גילוח מהיר ונקי
מכונת הגילוח החשמלית לשימוש יבש ורטוב מסדרת 1000 של פיליפס מעניקה לך גילוח חלק ותמורה טובה. 27 להבי PowerCut בעלי השחזה עצמית שניתנים לשטיפה מלאה הופכים את מכונת הגילוח לקלה לשימוש ואמינה תמיד.
הצג את כל היתרונות
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

World’s No 1 Electric Shaving Brand1

גילוח מהיר ונקי

  • להבי PowerCut

  • ראשי Flex‏ 4 כיוונים

  • פתח בלחיצה אחת

להבי PowerCut לגילוח נקי ועקבי

להבי PowerCut לגילוח נקי ועקבי

27 להבים בעלי השחזה עצמית חותכים באופן עקבי כל שערה מעל רמת העור לקבלת גימור חלק ואחיד בכל פעם. הלהבים בעלי ההשחזה העצמית שלנו נשארים כמו חדשים במשך שנתיים.

ראשי Flex‏ 4 כיוונים עוקבים אחר תווי הפנים לגילוח נוח

ראשי Flex‏ 4 כיוונים עוקבים אחר תווי הפנים לגילוח נוח

ראשים צפים מתכווננים לארבעה כיוונים כדי לשמור על מגע אחיד עם העור ולהגן עליו מפני חתכים ושריטות.

מתאים לתספורות

מתאים לתספורות

מכונת הגילוח מעוצבת כפתרון ורסטילי שמאפשר לגלח גם את שיער הפנים וגם את שיער הראש

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 