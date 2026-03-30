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S1142/00
להבי PowerCut
ראשי Flex 4 כיוונים
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27 להבים בעלי השחזה עצמית חותכים באופן עקבי כל שערה מעל רמת העור לקבלת גימור חלק ואחיד בכל פעם. הלהבים בעלי ההשחזה העצמית שלנו נשארים כמו חדשים במשך שנתיים.
ראשים צפים מתכווננים לארבעה כיוונים כדי לשמור על מגע אחיד עם העור ולהגן עליו מפני חתכים ושריטות.
מכונת הגילוח מעוצבת כפתרון ורסטילי שמאפשר לגלח גם את שיער הפנים וגם את שיער הראש
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.