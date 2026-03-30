עוקב אחר קווי המתאר של פניך

מכונת הגילוח תוכננה לשמור על מגע אחיד עם העור שלך מבלי לשרוט אותו. ראשי ה-Flex‏ 4 כיוונים הם גמישים ונעים ב-4 כיוונים בשביל גילוח נקי בכל פעם.