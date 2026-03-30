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הופסק
S1333/41
להבי PowerCut
פתח בלחיצה אחת
שימוש עם כבל וללא כבל
מכונת הגילוח של פיליפס לגימור נקי ונוח, עם 27 להבי PowerCut שקוצצים כל שערה ממש מעל העור כדי לספק לך גילוח חלק ואחיד בכל פעם.
מכונת הגילוח תוכננה לשמור על מגע אחיד עם העור שלך מבלי לשרוט אותו. ראשי ה-Flex 4 כיוונים הם גמישים ונעים ב-4 כיוונים בשביל גילוח נקי בכל פעם.
ניקוי מכונת הגילוח החשמלית בלחיצת כפתור. פשוט לפתוח את ראש המכונה ולשטוף אותה במים.
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.