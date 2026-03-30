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  • גילוח נקי, יותר נוחות
  • גילוח נקי, יותר נוחות
  • גילוח נקי, יותר נוחות
  • גילוח נקי, יותר נוחות
  • גילוח נקי, יותר נוחות
  • גילוח נקי, יותר נוחות
  • גילוח נקי, יותר נוחות
  • גילוח נקי, יותר נוחות
  • גילוח נקי, יותר נוחות
  • גילוח נקי, יותר נוחות
  • גילוח נקי, יותר נוחות
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  • גילוח נקי, יותר נוחות
  • גילוח נקי, יותר נוחות
  • גילוח נקי, יותר נוחות
  • גילוח נקי, יותר נוחות
  • גילוח נקי, יותר נוחות
  • גילוח נקי, יותר נוחות
  • גילוח נקי, יותר נוחות
  • גילוח נקי, יותר נוחות
  • גילוח נקי, יותר נוחות
  • גילוח נקי, יותר נוחות

הופסק

Shaver series 3000מכונת גילוח חשמלית לשימוש רטוב או יבש, סדרה 3000

S3233/52

גילוח נקי, יותר נוחות
מכונת הגילוח של פיליפס מסדרה 3000 מעניקה לך גילוח נוח. הראשים מסוג 5D Pivot & Flex, מערכת להבי PowerCut ופעולה יבשה או רטובה מספקים תוצאות נקיות ונוחות.
הצג את כל היתרונות
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World’s No 1 Electric Shaving Brand1

גילוח נקי, יותר נוחות

  • ראשי Pivot & Flex הנעים ב- ‏5 כיוונים

  • להבי PowerCut

  • 60 דקות גילוח, שעת טעינה אחת

  • נרתיק לנסיעות

המכונה מתחקה אחר קווי המתאר של הפנים ומייצרת גילוח נוח

המכונה מתחקה אחר קווי המתאר של הפנים ומייצרת גילוח נוח

מכונת הגילוח 3000 של פיליפס מצוידת בציר עם 5 כיוונים שמגיע לכל זווית ומתאר בפנים ובצוואר. מכונת הגילוח לזקן קוצצת כל שערה ממש מעל העור ויוצרת גימור חלק ואחיד.

מחליקה על העור לגימור חלק ואחיד

מחליקה על העור לגימור חלק ואחיד

מכונת הגילוח של פיליפס לגימור נקי ונוח, עם 27 להבי PowerCut שקוצצים כל שערה ממש מעל העור כדי לספק לך גילוח חלק ואחיד בכל פעם. 

לגילוח יבש ונוח או לגילוח רטוב ומרענן

לגילוח יבש ונוח או לגילוח רטוב ומרענן

מכונת גילוח רטוב ויבש שמסתגלת להעדפותיך. בחר גילוח יבש ונוח או גילוח רטוב עם ג'ל או קצף הגילוח המועדפים עליך.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 