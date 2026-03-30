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הופסק
S3233/52
ראשי Pivot & Flex הנעים ב- 5 כיוונים
להבי PowerCut
60 דקות גילוח, שעת טעינה אחת
נרתיק לנסיעות
מכונת הגילוח 3000 של פיליפס מצוידת בציר עם 5 כיוונים שמגיע לכל זווית ומתאר בפנים ובצוואר. מכונת הגילוח לזקן קוצצת כל שערה ממש מעל העור ויוצרת גימור חלק ואחיד.
מכונת הגילוח של פיליפס לגימור נקי ונוח, עם 27 להבי PowerCut שקוצצים כל שערה ממש מעל העור כדי לספק לך גילוח חלק ואחיד בכל פעם.
מכונת גילוח רטוב ויבש שמסתגלת להעדפותיך. בחר גילוח יבש ונוח או גילוח רטוב עם ג'ל או קצף הגילוח המועדפים עליך.
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.