ראשי Pivot & Flex הנעים ב-5 כיוונים נשארים קרובים לכל זווית ועקומה

בעזרת התגמשות וסיבוב לחמישה כיוונים, הראש עוקב אחר כל עקומה של הפנים שלך וחותך רק מעל גובה העור, לגילוח נקי ונוח אפילו על עור רגיש.