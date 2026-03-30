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אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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S3244/12
ראשי Pivot & Flex הנעים ב- 5 כיוונים
להבי PowerCut
מערכת גילוח נוגדת קורוזיה
גילוח רטוב ויבש
בעזרת התגמשות וסיבוב לחמישה כיוונים, הראש עוקב אחר כל עקומה של הפנים שלך וחותך רק מעל גובה העור, לגילוח נקי ונוח אפילו על עור רגיש.
27 להבים בעלי השחזה עצמית חותכים באופן עקבי כל שערה מעל רמת העור לקבלת גימור חלק ואחיד בכל פעם. הלהבים בעלי ההשחזה העצמית שלנו נשארים כמו חדשים במשך שנתיים.
בחר גילוח יבש נוח או צוות עם קצף או ג'ל האהוב עליך לגילוח רטוב מרענן, אפילו במקלחת.
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.