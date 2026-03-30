המכונה מתחקה אחר קווי המתאר של הפנים ומייצרת גילוח נוח

מכונת הגילוח 3000 של פיליפס מצוידת בציר עם 5 כיוונים שמגיע לכל זווית ומתאר בפנים ובצוואר. מכונת הגילוח לזקן קוצצת כל שערה ממש מעל העור ויוצרת גימור חלק ואחיד.