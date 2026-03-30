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  • גילוח חלק ונוח. אפילו בעור רגיש
  • גילוח חלק ונוח. אפילו בעור רגיש
  • גילוח חלק ונוח. אפילו בעור רגיש
  • גילוח חלק ונוח. אפילו בעור רגיש
  • גילוח חלק ונוח. אפילו בעור רגיש
  • גילוח חלק ונוח. אפילו בעור רגיש
  • גילוח חלק ונוח. אפילו בעור רגיש
  • גילוח חלק ונוח. אפילו בעור רגיש
  • גילוח חלק ונוח. אפילו בעור רגיש
  • גילוח חלק ונוח. אפילו בעור רגיש
  • גילוח חלק ונוח. אפילו בעור רגיש
  • גילוח חלק ונוח. אפילו בעור רגיש
  • גילוח חלק ונוח. אפילו בעור רגיש
  • גילוח חלק ונוח. אפילו בעור רגיש
  • גילוח חלק ונוח. אפילו בעור רגיש
  • גילוח חלק ונוח. אפילו בעור רגיש
  • גילוח חלק ונוח. אפילו בעור רגיש
  • גילוח חלק ונוח. אפילו בעור רגיש
  • גילוח חלק ונוח. אפילו בעור רגיש
  • גילוח חלק ונוח. אפילו בעור רגיש

Shaver 3000 Seriesמכונת גילוח חשמלית לשימוש יבש ורטוב

S3342/13

גילוח חלק ונוח. אפילו בעור רגיש
Philips Shaver 3000 Series Wet & Dry Electric Shaver gives you a comfortable, clean shave, even on sensitive skin. 5D Pivot & Flex Heads, 27 self-sharpening PowerCut Blades, and wet and dry use ensure excellent, reliable results every time.
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World’s No 1 Electric Shaving Brand1

באמצעות טכנולוגיית SkinProtect

גילוח חלק ונוח. אפילו בעור רגיש

  • ראשי Pivot & Flex הנעים ב- ‏5 כיוונים

  • להבי PowerCut

  • מערכת גילוח נוגדת קורוזיה

  • גילוח רטוב ויבש

ראשי Pivot & Flex הנעים ב-5 כיוונים נשארים קרובים לכל זווית ועקומה

ראשי Pivot & Flex הנעים ב-5 כיוונים נשארים קרובים לכל זווית ועקומה

בעזרת התגמשות וסיבוב לחמישה כיוונים, הראש עוקב אחר כל עקומה של הפנים שלך וחותך רק מעל גובה העור, לגילוח נקי ונוח אפילו על עור רגיש.

להבי PowerCut לגילוח נקי ועקבי

להבי PowerCut לגילוח נקי ועקבי

27 להבים בעלי השחזה עצמית חותכים באופן עקבי כל שערה מעל רמת העור לקבלת גימור חלק ואחיד בכל פעם. הלהבים בעלי ההשחזה העצמית שלנו נשארים כמו חדשים במשך שנתיים.

מתאים לתספורות

מתאים לתספורות

מכונת הגילוח מעוצבת כפתרון ורסטילי שמאפשר לגלח גם את שיער הפנים וגם את שיער הראש

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 