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  • גילוח קל, נקי ונוח
  • גילוח קל, נקי ונוח
  • גילוח קל, נקי ונוח
  • גילוח קל, נקי ונוח
  • גילוח קל, נקי ונוח
  • גילוח קל, נקי ונוח
  • גילוח קל, נקי ונוח
  • גילוח קל, נקי ונוח
  • גילוח קל, נקי ונוח
  • גילוח קל, נקי ונוח
  • גילוח קל, נקי ונוח
  • גילוח קל, נקי ונוח
  • גילוח קל, נקי ונוח
  • גילוח קל, נקי ונוח
  • גילוח קל, נקי ונוח
  • גילוח קל, נקי ונוח

הופסק

Shaver series 5000מכונת גילוח חשמלית לשימוש רטוב ויבש

S5466/17

גילוח קל, נקי ונוח
סדרת 5000 של מכונות הגילוח של Philips הופכת את הגילוח היומיומי לקל ונוח. להבי ComfortTech וראשים מסתובבים ב-360° להתאמה לקווי המתאר תומכים בגילוח נקי, בעוד שהאחיזה הארגונומית מבטיחה שליטה קלה. פתיחה בלחיצה אחת הופכת את הניקוי לקל ופשוט.
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World’s No 1 Electric Shaving Brand1

גילוח קל, נקי ונוח

  • להבי ComfortTech

  • ראשים לזיהוי מתאר ב-360° מעלות‏

  • צג מתקדם

  • טרימר SmartClick

גילוח יעיל המתוכנן מתוך מחשבה על נוחות העור

גילוח יעיל המתוכנן מתוך מחשבה על נוחות העור

להבי ComfortTech בעלי השחזה עצמית מספקים גילוח יעיל ונקי ומסייעים לשמור על נוחות העור. מגני הלהבים המעוקלים מעוצבים כדי להגן על העור בזמן שהלהבים חותכים את השיער ממש מעל העור לקבלת תוצאה חלקה ונוחה.

עוקב אחר קווי המתאר של הפנים לגילוח נוח וחלק

עוקב אחר קווי המתאר של הפנים לגילוח נוח וחלק

ראשים גמישים בכל כיוון מסתובבים ב-360° ועוקבים אחר קווי המתאר של הפנים. דבר זה מסייע לשמור על מגע עם העור לקבלת גילוח יסודי ונוח, אפילו באזורים קשים להגעה.

קוצץ מתחבר בלחיצה לעיצוב השפם ופאות הלחיים

קוצץ מתחבר בלחיצה לעיצוב השפם ופאות הלחיים

חברו את הקוצץ המדויק הידידותי לעור כדי להוסיף את הגימור האחרון למראה שלכם. הוא אידאלי לתחזוק השפם ולקיצוץ פאות הלחיים תוך שליטה ודיוק.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 