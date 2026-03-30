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הופסק
S5466/18
להבי ComfortTech
ראשים לזיהוי מתאר ב-360° מעלות
צג מתקדם
טרימר SmartClick
להבי ComfortTech בעלי השחזה עצמית מספקים גילוח יעיל ונקי ומסייעים לשמור על נוחות העור. מגני הלהבים המעוקלים מעוצבים כדי להגן על העור בזמן שהלהבים חותכים את השיער ממש מעל העור לקבלת תוצאה חלקה ונוחה.
ראשים גמישים בכל כיוון מסתובבים ב-360° ועוקבים אחר קווי המתאר של הפנים. דבר זה מסייע לשמור על מגע עם העור לקבלת גילוח יסודי ונוח, אפילו באזורים קשים להגעה.
חברו את הקוצץ המדויק הידידותי לעור כדי להוסיף את הגימור האחרון למראה שלכם. הוא אידאלי לתחזוק השפם ולקיצוץ פאות הלחיים תוך שליטה ודיוק.
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.