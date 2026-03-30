עוקב אחר קווי המתאר של הפנים לגילוח נוח וחלק

ראשים גמישים בכל כיוון מסתובבים ב-360° ועוקבים אחר קווי המתאר של הפנים. דבר זה מסייע לשמור על מגע עם העור לקבלת גילוח יסודי ונוח, אפילו באזורים קשים להגעה.