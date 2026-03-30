מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

כל הסדרות

  • גילוח קרוב, אפילו על עור רגיש
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • גילוח קרוב, אפילו על עור רגיש
  • גילוח קרוב, אפילו על עור רגיש
  • גילוח קרוב, אפילו על עור רגיש
  • גילוח קרוב, אפילו על עור רגיש
  • גילוח קרוב, אפילו על עור רגיש
  • גילוח קרוב, אפילו על עור רגיש
  • גילוח קרוב, אפילו על עור רגיש
  • גילוח קרוב, אפילו על עור רגיש
  • גילוח קרוב, אפילו על עור רגיש
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • גילוח קרוב, אפילו על עור רגיש
  • גילוח קרוב, אפילו על עור רגיש
  • גילוח קרוב, אפילו על עור רגיש
  • גילוח קרוב, אפילו על עור רגיש
  • גילוח קרוב, אפילו על עור רגיש
  • גילוח קרוב, אפילו על עור רגיש
  • גילוח קרוב, אפילו על עור רגיש
  • גילוח קרוב, אפילו על עור רגיש

הופסק

Shaver series 7000מכונת גילוח חשמלית לשימוש רטוב ויבש

S7960/17

גילוח קרוב, אפילו על עור רגיש
מכונת הגילוח מסדרה 7000 של פיליפס פותחה לגילוח קרוב ועדין. המכונה, שמתאפיינת בהדרכה אישית - פותחה בשיתוף פעולה עם רופאי עור - מסייעת לגברים בהתמודדות עם בעיות העור הספציפיות שלהם, בגלל שכל עור הוא שונה.
הצג את כל היתרונות
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

World’s No 1 Electric Shaving Brand1

מס' 1 לעור רגיש

גילוח קרוב, אפילו על עור רגיש

  • טבעות SkinGlide

  • להבי GentlePrecision

  • חיישן BeardAdapt

  • תוכנית גילוח אישית

טבעות SkinGlide עם כדורים מיקרוסקופיים לתנועה חלקה

טבעות SkinGlide עם כדורים מיקרוסקופיים לתנועה חלקה

בזכות טכנולוגית ה-Microsphere צפויה לך חווית גילוח עדינה וחלקה במיוחד. בהשראת עקרונות ההחלקה באווירודינמיקה, טבעות הגילוח מצופות באלפי כדורים זעירים דמויי זכוכית, המחליקים בקלות על העור, לנוחות מקסימלית.

מכונת גילוח לפנים, לגילוח צמוד אבל עדין

מכונת גילוח לפנים, לגילוח צמוד אבל עדין

מכונת הגילוח החשמלית לעור רגיש מצוידת בלהבי GentlePrecision כדי לצמצם את המשיכות ואת המעברים החוזרים על העור, גם בשימוש על זיפים בני 3 ימים.

לזקנים צפופים אין סיכוי

לזקנים צפופים אין סיכוי

מכונת הגילוח החשמלית מצוידת בחיישן BeardAdapt שקורא את צפיפות הזקן ואז מכוונן אוטומטית את העוצמה של הטיפול. קלי קלות.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 