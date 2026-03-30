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הופסק
S7960/17
טבעות SkinGlide
להבי GentlePrecision
חיישן BeardAdapt
תוכנית גילוח אישית
בזכות טכנולוגית ה-Microsphere צפויה לך חווית גילוח עדינה וחלקה במיוחד. בהשראת עקרונות ההחלקה באווירודינמיקה, טבעות הגילוח מצופות באלפי כדורים זעירים דמויי זכוכית, המחליקים בקלות על העור, לנוחות מקסימלית.
מכונת הגילוח החשמלית לעור רגיש מצוידת בלהבי GentlePrecision כדי לצמצם את המשיכות ואת המעברים החוזרים על העור, גם בשימוש על זיפים בני 3 ימים.
מכונת הגילוח החשמלית מצוידת בחיישן BeardAdapt שקורא את צפיפות הזקן ואז מכוונן אוטומטית את העוצמה של הטיפול. קלי קלות.
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.