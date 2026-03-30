גילוח קרוב, אפילו על עור רגיש

מכונת הגילוח מסדרה 7000 של פיליפס פותחה לגילוח קרוב ועדין. המכונה, שמתאפיינת בהדרכה אישית - פותחה בשיתוף פעולה עם רופאי עור - מסייעת לגברים בהתמודדות עם בעיות העור הספציפיות שלהם, בגלל שכל עור הוא שונה.