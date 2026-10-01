חותכת שיער בכל כיוון עם להבים מסתובבים ב-360 מעלות

מכונות הגילוח המסתובבות של פיליפס מעוצבות במיוחד כדי להתאים לצמיחת השיער הטבעי שלך, ותופסים את כל השערות שצומחות בכל כיוון, הודות ללהבים המסתובבים ב-360 מעלות. עם למעלה מ-150,000 פעולות חיתוך בדקה, להבי Dual SteelPrecision חותכים יותר שיער בכל מעבר**