אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
S9985/50
קירבה ברמת העור
להבי Dual SteelPrecision
חיישן Pressure Guard
ראשים גמישים ב-360 מעלות
עד 5 שנות אחריות******
הטכנולוגיה הייחודית שלנו, המוגנת בפטנט, מרימה את השערה בעדינות מהשורש לפני שהיא חותכת אותה בדיוק בצמוד לגובה העור (עד 0.00 מ"מ לעור) מבלי שהלהבים אפילו נוגעים בעור.
מכונות הגילוח המסתובבות של פיליפס מעוצבות במיוחד כדי להתאים לצמיחת השיער הטבעית ותופסות את כל השערות שצומחות בכל כיוון, הודות ללהבים המסתובבים ב-360 מעלות. עם למעלה מ-150,000 פעולות חיתוך בדקה, להבי Dual SteelPrecision חותכים יותר שיער בכל מעבר**.
השימוש בלחץ גבוה חיוני לגילוח צמוד ולהגנה על העור. החיישנים המתקדמים במכונת הגילוח קוראים את הלחץ שמופעל על ידך ואור האור החדשני מסמן כשהלחיצה חזקה או חלשה מדי. לגילוח בהתאמה אישית וקולעת.
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.
בהשוואה לדגם הקודם Philips Series 9000
לעומת מכונת גילוח פיליפס מסדרת 3000, בגילוח זקן בן 3 ימים
בהשוואה לחומר לא מצופה
* * על סמך משתמשים ב-S7000 של פיליפס ובאפליקציה Philips Shaving ב-2019
* * * בהשוואה של שאריות גילוח אחרי שימוש בנוזל ניקוי לעומת מים במחסנית
* * * * שנתיים אחריות + 3 שנות אחריות לאחר הרשמה ב-Philips.com תוך 90 יום ממועד הרכישה.