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  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור

הופסק

Shaver series 9000מכונת גילוח חשמלית לשימוש יבש ורטוב

S9986/59

גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
מכונת הגילוח החכמה ביותר, מופעלת בבינה מלאכותית, שמקנה לך נוחות בעור. מקבלים משוב על לחץ הגילוח כדי להגן על העור, וחותכים את שיער לאורך קצר יותר, אפילו בזקנים בני 5 ימים. המכונה מרגישה, מובילה ומתאימה את עצמה לפנים הייחודיים שלך.
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World’s No 1 Electric Shaving Brand1

כולל טכנולוגיית SkinIQ

גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור

  • חיישן Pressure Guard

  • להבי Dual SteelPrecision

  • נבדקו דרמטולוגית

  • ראשים גמישים ב-360 מעלות

  • עד 5 שנות אחריות*****

חותכת שיער בכל כיוון עם להבים מסתובבים ב-360 מעלות

חותכת שיער בכל כיוון עם להבים מסתובבים ב-360 מעלות

מכונות הגילוח המסתובבות של פיליפס מעוצבות במיוחד כדי להתאים לצמיחת השיער הטבעי שלך, ותופסים את כל השערות שצומחות בכל כיוון, הודות ללהבים המסתובבים ב-360 מעלות. עם למעלה מ-150,000 פעולות חיתוך בדקה, להבי Dual SteelPrecision חותכים יותר שיער בכל מעבר**

תנועה חלקה יותר ב-30%*** עם ציפוי Protective SkinGlide

תנועה חלקה יותר ב-30%*** עם ציפוי Protective SkinGlide

ציפוי המגן מונח בין ראשי הגילוח והעור. הציפוי עשוי מעד 250.00 חרוזי מיקרוטק לסנטימטר רבוע, והציפוי משפר את חלקות התנועה עד 30%***, כדי לצמצם גירויים.

הלחץ האופטימלי תמיד נשמר עם חיישן Pressure Guard

הלחץ האופטימלי תמיד נשמר עם חיישן Pressure Guard

השימוש בלחץ גבוה חיוני לגילוח צמוד ולהגנה על העור. החיישנים המתקדמים במכונת הגילוח קוראים את הלחץ שמופעל על ידך ואור האור החדשני מסמן כשהלחיצה חזקה או חלשה מדי. לגילוח בהתאמה אישית וקולעת.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 

  1. לעומת סדרת S9000 הקודמת של פיליפס

  2. על סמך משתמשים ב-S7000 של פיליפס ובאפליקציה GroomTribe ב-2019

  3. בהשוואה לחומר לא מצופה

  4. * * בהשוואה של שאריות גילוח אחרי שימוש בנוזל נקי לעומת מים במחסנית

  5. * * * שנתיים אחריות + 3 שנות אחריות לאחר הרשמה ב-Philips.com תוך 90 יום ממועד הרכישה.