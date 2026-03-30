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אחריות לשנתיים
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הופסק
S9986/59
חיישן Pressure Guard
להבי Dual SteelPrecision
נבדקו דרמטולוגית
ראשים גמישים ב-360 מעלות
עד 5 שנות אחריות*****
מכונות הגילוח המסתובבות של פיליפס מעוצבות במיוחד כדי להתאים לצמיחת השיער הטבעי שלך, ותופסים את כל השערות שצומחות בכל כיוון, הודות ללהבים המסתובבים ב-360 מעלות. עם למעלה מ-150,000 פעולות חיתוך בדקה, להבי Dual SteelPrecision חותכים יותר שיער בכל מעבר**
ציפוי המגן מונח בין ראשי הגילוח והעור. הציפוי עשוי מעד 250.00 חרוזי מיקרוטק לסנטימטר רבוע, והציפוי משפר את חלקות התנועה עד 30%***, כדי לצמצם גירויים.
השימוש בלחץ גבוה חיוני לגילוח צמוד ולהגנה על העור. החיישנים המתקדמים במכונת הגילוח קוראים את הלחץ שמופעל על ידך ואור האור החדשני מסמן כשהלחיצה חזקה או חלשה מדי. לגילוח בהתאמה אישית וקולעת.
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.
לעומת סדרת S9000 הקודמת של פיליפס
על סמך משתמשים ב-S7000 של פיליפס ובאפליקציה GroomTribe ב-2019
בהשוואה לחומר לא מצופה
* * בהשוואה של שאריות גילוח אחרי שימוש בנוזל נקי לעומת מים במחסנית
* * * שנתיים אחריות + 3 שנות אחריות לאחר הרשמה ב-Philips.com תוך 90 יום ממועד הרכישה.