גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור

מכונת הגילוח החכמה ביותר, מופעלת בבינה מלאכותית, שמקנה לך נוחות בעור. מקבלים משוב על לחץ הגילוח כדי להגן על העור, וחותכים את שיער לאורך קצר יותר, אפילו בזקנים בני 5 ימים. המכונה מרגישה, מובילה ומתאימה את עצמה לפנים הייחודיים שלך.