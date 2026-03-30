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  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
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  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
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  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
  • גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור

הופסק

Shaver series 9000מכונת גילוח חשמלית לשימוש יבש ורטוב עם SkinIQ

S9987/59

גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור
גלה את מכונת הגילוח החכמה ביותר בעולם המופעלת באמצעות בינה מלאכותית, מכונת גילוח של Philips מסדרה 9000. חותכת במפלס העור עם מערכת גילוח Lift & Cut, בזמן שטכנולוגיית SkinIQ מספקת משוב על לחץ בזמן אמת כדי להגן על עורך.
הצג את כל היתרונות
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World’s No 1 Electric Shaving Brand1

לצמידות גבוהה יותר לעור, אפילו על זקן בן 5 ימים

גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור

  • קירבה ברמת העור

  • להבי Dual SteelPrecision

  • חיישן Pressure Guard

  • ראשים גמישים ב-360 מעלות

  • עד 5 שנות אחריות******

גילוח צמוד לגובה העור עם מערכת גילוח Lift & Cut

גילוח צמוד לגובה העור עם מערכת גילוח Lift & Cut

הטכנולוגיה הייחודית שלנו, המוגנת בפטנט, מרימה את השערה בעדינות מהשורש לפני שהיא חותכת אותה בדיוק בצמוד לגובה העור (עד 0.00 מ"מ לעור) מבלי שהלהבים אפילו נוגעים בעור.

חותכת שיער בכל כיוון עם להבים מסתובבים ב-360 מעלות

חותכת שיער בכל כיוון עם להבים מסתובבים ב-360 מעלות

מכונות הגילוח המסתובבות של פיליפס מעוצבות במיוחד כדי להתאים לצמיחת השיער הטבעית ותופסות את כל השערות שצומחות בכל כיוון, הודות ללהבים המסתובבים ב-360 מעלות. עם למעלה מ-150,000 פעולות חיתוך בדקה, להבי Dual SteelPrecision חותכים יותר שיער בכל מעבר**.

הלחץ האופטימלי תמיד נשמר עם חיישן Pressure Guard

הלחץ האופטימלי תמיד נשמר עם חיישן Pressure Guard

השימוש בלחץ גבוה חיוני לגילוח צמוד ולהגנה על העור. החיישנים המתקדמים במכונת הגילוח קוראים את הלחץ שמופעל על ידך ואור האור החדשני מסמן כשהלחיצה חזקה או חלשה מדי. לגילוח בהתאמה אישית וקולעת.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 

  1. בהשוואה לדגם הקודם Philips Series 9000

  2. לעומת מכונת גילוח פיליפס מסדרת 3000, בגילוח זקן בן 3 ימים

  3. בהשוואה לחומר לא מצופה

  4. * * על סמך משתמשים ב-S7000 של פיליפס ובאפליקציה Philips Shaving ב-2019

  5. * * * בהשוואה של שאריות גילוח אחרי שימוש בנוזל ניקוי לעומת מים במחסנית

  6. * * * * שנתיים אחריות + 3 שנות אחריות לאחר הרשמה ב-Philips.com תוך 90 יום ממועד הרכישה.