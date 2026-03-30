גילוח בקרבה מרבית*, תחושה נוחה ומותאמת אישית לעור

גלה את מכונת הגילוח החכמה ביותר בעולם המופעלת באמצעות בינה מלאכותית, מכונת גילוח של Philips מסדרה 9000. חותכת במפלס העור עם מערכת גילוח Lift & Cut, בזמן שטכנולוגיית SkinIQ מספקת משוב על לחץ בזמן אמת כדי להגן על עורך.