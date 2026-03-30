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  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה

הופסק

Philips Aventערכה ליילוד (ניובורן)

SCD301/01

קל לשלב עם הנקה
בקבוק Natural שלנו בעל פטמה רכה במיוחד המדמה בצורה טובה יותר את השד. הפטמה הרחבה בצורת השד בעיצוב ספירלה גמישה וכריות נוחות מאפשרים הצמדות טבעית ומקלים על שילוב של הנקה עם האכלה מבקבוק.
הצג את כל היתרונות

הצמדות טבעית

קל לשלב עם הנקה

  • ערכה ליילוד (ניובורן)

הצמדות טבעית הודות לפטמה הרחבה המעוצבת כשד

הצמדות טבעית הודות לפטמה הרחבה המעוצבת כשד

הפטמה הרחבה, המעוצבת בצורת שד, מעודדת היצמדות טבעית הדומה להיצמדות לשד ומקלה על הזנה משולבת של התינוק ביניקה מהשד ומבקבוק.

פטמה רכה במיוחד, מחקה את תחושת השד

פטמה רכה במיוחד, מחקה את תחושת השד

הפטמה רכה במיוחד, המחקה את תחושת השד.

עיצוב 'עלים' סיפרלי גמיש וייחודי ליתר נוחות

עיצוב 'עלים' סיפרלי גמיש וייחודי ליתר נוחות

עיצוב 'עלים' סיפרלי גמיש וייחודי היוצר פטמה גמישה להזנה טבעית יותר, בלי קריסת הפטמה.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. ‎0% ביספנול-A – בעקבות הנחיית האיחוד האירופי 10/2011

  2. מה הוא קוליק ואיך הוא משפיע על תינוקות? תופעת הקוליק (גזים) נגרמת, בחלקה מבליעת אוויר תוך כדי יניקה, דבר שגורם לתינוק חוסר נוחות וכאב בטן. התסמינים כוללים בכי ועצבנות.