אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
SCD837/11
2 בקבוקים
מוצץ ultra air
פטמת התגובה הטבעית פועלת בקצב ההאכלה הטבעי של התינוק, דבר המקל על שילוב של הנקה והאכלה מבקבוק. לפטמה פתח ייחודי המשחרר חלב רק כאשר התינוק שותה באופן פעיל. לכן, כאשר הוא עוצר לבלוע ולנשום, גם החלב עוצר.
כל תינוק אוכל אחרת ומתפתח בקצב שלו. אנחנו תכננו מגוון של קצבי זרימה כך שתוכלי למצוא את הזרימה המושלמת לתינוק שלך ולהתאים אישית את הבקבוק. כל פטמות התגובה הטבעית עשויות מסיליקון רך.
עברנו למערכת ניווט זרימה מבוססת קצב. התחילי עם הפטמה שהגיעה עם הבקבוק. נסי זרימה איטית יותר אם חלב דולף מפה התינוק או שהתינוק בולע. נסי זרימה מהירה יותר אם התינוק משחק עם הפטמה במקום לשתות או נראה מתוסכל. בזמן שאנחנו מבצעים עדכון זה, ייתכן שתקבלי כל אחד מסוגי האריזות.
מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023.
0% ביספנול-A – בעקבות הנחיית האיחוד האירופי 10/2011