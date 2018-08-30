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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
SCD863/26
הישארו קרובים לתינוק שלכם
מנמנום במהלך היום ועד בדיקות ליליות, מוניטור הווידאו לתינוקות של Philips Avent מאפשר לכם להישאר קרובים באמצעות צג צבעוני בגודל 4.5 אינץ', סוללה שמחזיקה מעמד כל הלילה, שמע דו-כיווני וראיית לילה. אין צורך באינטרנט. תקבלו חיבור אחד פשוט ובטוח.
מסך ברזולוציה גבוהה בגודל 4.5 אינץ'
מצלמה באיכות HD
אבטחת סייבר עם אישור DEKRA
חיבור ללא אינטרנט
נצלו את זמן השינה של התינוק שלכם בצורה הטובה ביותר, בידיעה שתוכלו להציץ ולראות כל פרט בכל רגע שתרצו. המסך בגודל 4.5 אינץ' בעל התצוגה הברורה מסייע לכם להרגיש קרובים ומחוברים.
בתאורה חלשה, מצלמת ה-HD שלנו עוברת אוטומטית למצב ראיית לילה, כך שתוכלו תמיד לראות את התינוק שלכם בבירור. רוצים לראות את החיוך הישנוני הזה? השתמשו בהגדלה פי 4.
למוניטור שלנו יש אישור DEKRA, מה שמבטיח שהוא עומד בתקני הבטיחות הגבוהים ביותר בעולם. כך תוכלו להיות בטוחים שהרגעים שלכם עם ילדכם יהיו מוגנים ופרטיים לחלוטין.
מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023.