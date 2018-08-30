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  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם
  • הישארו קרובים לתינוק שלכם

Philips Avent Video Baby MonitorPremium

SCD863/26

הישארו קרובים לתינוק שלכם

מנמנום במהלך היום ועד בדיקות ליליות, מוניטור הווידאו לתינוקות של Philips Avent מאפשר לכם להישאר קרובים באמצעות צג צבעוני בגודל 4.5 אינץ', סוללה שמחזיקה מעמד כל הלילה, שמע דו-כיווני וראיית לילה. אין צורך באינטרנט. תקבלו חיבור אחד פשוט ובטוח.

הצג את כל היתרונות
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מותג המומלץ על-ידי אימהות בכל העולם1

פשוט. בטוח. מחובר תמיד

הישארו קרובים לתינוק שלכם

  • מסך ברזולוציה גבוהה בגודל 4.5 אינץ'

  • מצלמה באיכות HD

  • אבטחת סייבר עם אישור DEKRA

  • חיבור ללא אינטרנט

מסך גדול בגודל 4.5 אינץ', צבעים עשירים ופרטים חדים

מסך גדול בגודל 4.5 אינץ', צבעים עשירים ופרטים חדים

נצלו את זמן השינה של התינוק שלכם בצורה הטובה ביותר, בידיעה שתוכלו להציץ ולראות כל פרט בכל רגע שתרצו. המסך בגודל 4.5 אינץ' בעל התצוגה הברורה מסייע לכם להרגיש קרובים ומחוברים.

מצלמה באיכות HD עם ראיית לילה והגדלה פי 4

מצלמה באיכות HD עם ראיית לילה והגדלה פי 4

בתאורה חלשה, מצלמת ה-HD שלנו עוברת אוטומטית למצב ראיית לילה, כך שתוכלו תמיד לראות את התינוק שלכם בבירור. רוצים לראות את החיוך הישנוני הזה? השתמשו בהגדלה פי 4.

עם אישור DEKRA – תקן אבטחת הסייבר הגבוה ביותר

עם אישור DEKRA – תקן אבטחת הסייבר הגבוה ביותר

למוניטור שלנו יש אישור DEKRA, מה שמבטיח שהוא עומד בתקני הבטיחות הגבוהים ביותר בעולם. כך תוכלו להיות בטוחים שהרגעים שלכם עם ילדכם יהיו מוגנים ופרטיים לחלוטין.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023. 