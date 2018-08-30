עם אישור DEKRA – תקן אבטחת הסייבר הגבוה ביותר

למוניטור שלנו יש אישור DEKRA, מה שמבטיח שהוא עומד בתקני הבטיחות הגבוהים ביותר בעולם. כך תוכלו להיות בטוחים שהרגעים שלכם עם ילדכם יהיו מוגנים ופרטיים לחלוטין.