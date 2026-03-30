תחושת ביטחון בכל זמן ובכל מקום

לשמור על קשר עין עם תינוקך מכל מקום בעזרת המוניטור המחובר לתינוק של Philips Avent. מערכת החיבור המאובטח שלנו שומרת על הקשר שלך עם תינוקך בכל רחבי הבית. ובעזרת האפליקציה Baby Monitor+‎ תוכלי להתחבר מכל מקום.