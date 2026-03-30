אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
SCD953/26
מצלמה באיכות Full HD
יחידת הורים עם זמן פעולה של 12 שעות
מערכת Connect מאובטחת
התחברי עם אפליקציה: Baby Monitor+
עם יחידת הורים ויחידת תינוק מחוברות מראש של המוניטור, תוכלי להתחיל לעקוב ישר מפתיחת האריזה. הגדירי בקלות עם או בלי ה-Wi-Fi וקשרי את אפליקציית +Baby Monitor בזמן המתאים לך.
עם אפליקציית Philips AVENT Monitor+ תוכלי לראות ולשמוע את תינוקך בבית ובחוץ. עם חיבור Wi-Fi או אינטרנט של הנייד תוכלי לפקח ולהרגיע מכל מקום.
העניקי לחדר של תינוקך זוהר מרגיע עם תאורת הלילה המשולבת של יחידת התינוק. הפעילי, כבי או כוונני את הזוהר מיחידת ההורים ואפליקציית Baby Monitor+.
מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023.
עד 400 מטרים בחוץ ו-50 מטרים בתוך הבית
במצב חיסכון לאחר טעינה מלאה