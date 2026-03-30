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  • תחושת ביטחון בכל זמן ובכל מקום
  • תחושת ביטחון בכל זמן ובכל מקום
  • תחושת ביטחון בכל זמן ובכל מקום
  • תחושת ביטחון בכל זמן ובכל מקום
  • תחושת ביטחון בכל זמן ובכל מקום
  • תחושת ביטחון בכל זמן ובכל מקום
  • תחושת ביטחון בכל זמן ובכל מקום
  • תחושת ביטחון בכל זמן ובכל מקום
  • תחושת ביטחון בכל זמן ובכל מקום
  • תחושת ביטחון בכל זמן ובכל מקום
  • תחושת ביטחון בכל זמן ובכל מקום
  • תחושת ביטחון בכל זמן ובכל מקום
  • תחושת ביטחון בכל זמן ובכל מקום
  • תחושת ביטחון בכל זמן ובכל מקום
  • תחושת ביטחון בכל זמן ובכל מקום
  • תחושת ביטחון בכל זמן ובכל מקום
  • תחושת ביטחון בכל זמן ובכל מקום
  • תחושת ביטחון בכל זמן ובכל מקום
  • תחושת ביטחון בכל זמן ובכל מקום
  • תחושת ביטחון בכל זמן ובכל מקום
  • תחושת ביטחון בכל זמן ובכל מקום
  • תחושת ביטחון בכל זמן ובכל מקום

Philips Avent Connectedמוניטור Connected לתינוקות

SCD953/26

תחושת ביטחון בכל זמן ובכל מקום
לשמור על קשר עין עם תינוקך מכל מקום בעזרת המוניטור המחובר לתינוק של Philips Avent. מערכת החיבור המאובטח שלנו שומרת על הקשר שלך עם תינוקך בכל רחבי הבית. ובעזרת האפליקציה Baby Monitor+‎ תוכלי להתחבר מכל מקום.
הצג את כל היתרונות
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מותג המומלץ על-ידי אימהות בכל העולם1

לשמור על קשר עין עם התינוק בבית ומחוץ לבית.

תחושת ביטחון בכל זמן ובכל מקום

  • מצלמה באיכות Full HD

  • יחידת הורים עם זמן פעולה של 12 שעות

  • מערכת Connect מאובטחת

  • התחברי עם אפליקציה: Baby Monitor+

חיבור מיידי בין יחידה ההורים ליחידת התינוק

חיבור מיידי בין יחידה ההורים ליחידת התינוק

עם יחידת הורים ויחידת תינוק מחוברות מראש של המוניטור, תוכלי להתחיל לעקוב ישר מפתיחת האריזה. הגדירי בקלות עם או בלי ה-Wi-Fi וקשרי את אפליקציית +Baby Monitor בזמן המתאים לך.

מצלמה באיכות Full HD עם זום דיגיטלי

מצלמה באיכות Full HD עם זום דיגיטלי

עם אפליקציית Philips AVENT Monitor+ תוכלי לראות ולשמוע את תינוקך בבית ובחוץ. עם חיבור Wi-Fi או אינטרנט של הנייד תוכלי לפקח ולהרגיע מכל מקום.

נמנומים שלווים עם תאורת לילה מרגיעה

נמנומים שלווים עם תאורת לילה מרגיעה

העניקי לחדר של תינוקך זוהר מרגיע עם תאורת הלילה המשולבת של יחידת התינוק. הפעילי, כבי או כוונני את הזוהר מיחידת ההורים ואפליקציית Baby Monitor+.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023. 

  1. עד 400 מטרים בחוץ ו-50 מטרים בתוך הבית

  2. במצב חיסכון לאחר טעינה מלאה