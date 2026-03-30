קל לשלב עם הנקה

בקבוק Natural שלנו בעל פטמה רכה במיוחד המדמה בצורה טובה יותר את השד. הפטמה הרחבה בצורת השד בעיצוב ספירלה גמישה וכריות נוחות מאפשרים הצמדות טבעית ומקלים על שילוב של הנקה עם האכלה מבקבוק.